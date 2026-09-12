Nemzeti Sportrádió

Vas Barnabás újabb szakaszgyőzelmével már összetettben is vezet a román körversenyen

2026.09.12. 15:25
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Vas Barnabás (jobbra) újabb szakaszt nyert meg és az élre állt (Fotó: Facebook/TUSbike)
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román körverseny Vas Barnabás országúti kerékpár
A harmadik után a szombati negyedik szakaszt is megnyerte Vas Barnabás a román országúti kerékpáros körversenyen, amelyen második sikerével átvette a vezetést összetettben.

A Brassó és Ploiesti közötti 165.2 kilométert teljesítette az ötnapos viadal mezőnye, ebben diadalmaskodott a Team United Shipping húszéves bringása, aki 16 másodperces előnnyel ért célba. Újabb elsőségével a nyolcadik helyről ugrott az élre, ahol eddig a csapattársa, Pakot András állt.

Vasárnap a bukaresti 100 kilométeres távval zárul a román körverseny.

 

román körverseny Vas Barnabás országúti kerékpár
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