Vas Barnabás újabb szakaszgyőzelmével már összetettben is vezet a román körversenyen

A Brassó és Ploiesti közötti 165.2 kilométert teljesítette az ötnapos viadal mezőnye, ebben diadalmaskodott a Team United Shipping húszéves bringása, aki 16 másodperces előnnyel ért célba. Újabb elsőségével a nyolcadik helyről ugrott az élre, ahol eddig a csapattársa, Pakot András állt.

Vasárnap a bukaresti 100 kilométeres távval zárul a román körverseny.