Vas Barnabás újabb szakaszgyőzelmével már összetettben is vezet a román körversenyen

A harmadik után a szombati negyedik szakaszt is megnyerte Vas Barnabás a román országúti kerékpáros körversenyen, amelyen második sikerével átvette a vezetést összetettben.
A Brassó és Ploiesti közötti 165.2 kilométert teljesítette az ötnapos viadal mezőnye, ebben diadalmaskodott a Team United Shipping húszéves bringása, aki 16 másodperces előnnyel ért célba. Újabb elsőségével a nyolcadik helyről ugrott az élre, ahol eddig a csapattársa, Pakot András állt.
Vasárnap a bukaresti 100 kilométeres távval zárul a román körverseny.
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