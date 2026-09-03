Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: Tadej Pogacar már az otthonában lábadozik – KÉP

H. Á.H. Á.
2026.09.03. 10:43
null
Pogacar (balra) saját lábán távozott a barcelonai kórházból (Fotó: Urska Zigart/instagramm)
Címkék
kerékpár Urska Zigart Tadej Pogacar országúti kerékpár
A múlt szombaton a spanyol kerékpáros körverseny 8. szakaszán bukó és súlyos sérüléseket szenvedő Tadej Pogacart a jelek szerint elengedték a barcelonai kórházból. A szlovén válogatott csapatorvosa szerint „nem reális”, hogy az idén még lássuk versenyezni.

Mint ismert, szombat délután a Vuelta 8. szakaszán, 33 kilométerre a céltól nagyot esett az összetettet 3:50 perces előnnyel vezető Tadej Pogacar, s bár megpróbált visszaülni a nyeregbe, végül feladni kényszerült a körversenyt. A szlovén klasszist kórházba szállították, ahol megállapították, agyrázkódást szenvedett, eltört a bal kulcscsontja és a C7-es nyakcsigolyája. Az agyrázkódása miatt a műtétre várni kellett, ezért vasárnap átszállították Barcelonába, ahol aztán – csapata, az UAE közleménye szerint – hétfőn meg is operálták. 

A 27 éves bringásról szerdán késő este menyasszonya, a szintén profi kerékpáros Urska Zigart közölt Insta-sztoriban egy fotót, amin saját lábán sétálva látható fizioterapeutája, és masszőre Ziga Jerman társaságában. Noha, maga Zigart nem írta, hogy hol készült a fotó, a kerékpárosportálok továbbosztásaiból kiderül, a kép akkor készült, amikor a szlovén versenyző távozott a barcelonai kórházból, így csütörtökön már monacói otthonában lábadozik.

Pogacarnak a Vuelta után az idényben még három verseny szerepelt a programjában: a szeptember 27-i világbajnokság Kanadában, egy héttel később a hazai rendezésű Európa-bajnokság, majd pedig a hagyományos idényzárója, a Lombardia egynapos klasszikus versenye. A cyclingnews.com szakportál idézte a szlovén válogatott csapatorvosát, aki a szlovén RTVSlo tv-csatornának beszélt arról, mekkora esélye van Pogacarnak arra, hogy ott legyen a három verseny közül valamelyiken.

„Őszintén szólva, nem tűnik reálisnak, hogy Tadej az idén versenyezzen, még akkor sem, ha mindannyian nagyon szeretnénk” – fogalmazott lényegretörően dr. Kristof Knap.

Kapcsolódó tartalom

Sikeres műtéten esett át Tadej Pogacar

A szlovén klasszis a Vuelta után az eredeti tervek szerint a világ- és Európa-bajnokságon, valamint a Lombardián indult volna.

Elhalasztották Pogacar műtétjét – versenyezhet még az idényben?

A szlovén klasszis a montreali országúti vb-n, a szlovéniai Európa-bajnokságon és az Il Lombardián indult volna még.

Óriási dráma: bukott, és feladta a Vueltát Pogacar – videó

A szlovén éllovas a balesete után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt rá képes, ezért mentőautóval a valenciai kórházba szállították.

 

 

kerékpár Urska Zigart Tadej Pogacar országúti kerékpár
Legfrissebb hírek

Vuelta: nagyszerű előkészítés után újabb Brennan-diadal

Kerékpár
18 órája

A világ egyik legrangosabb kerékpárversenyén indul az MBH

Kerékpár
2026.09.01. 20:44

Sikeres műtéten esett át Tadej Pogacar

Kerékpár
2026.08.31. 21:38

Vuelta: Enric Mas piros trikóban nyerte a Pogacar nélküli első szakaszt

Kerékpár
2026.08.30. 17:53

Elhalasztották Pogacar műtétjét – versenyezhet még az idényben?

Kerékpár
2026.08.30. 10:56

Óriási dráma: bukott, és feladta a Vueltát Pogacar – videó

Kerékpár
2026.08.29. 18:09

Vuelta: kettős norvég siker V. Harald király emlékére a hetedik szakaszon

Kerékpár
2026.08.28. 18:30

Nagyszínpad: Pogacar helyett Valter – Simon Zoltán publicisztikája

Kerékpár
2026.08.28. 00:34