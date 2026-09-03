Kerékpár: Tadej Pogacar már az otthonában lábadozik – KÉP

Mint ismert, szombat délután a Vuelta 8. szakaszán, 33 kilométerre a céltól nagyot esett az összetettet 3:50 perces előnnyel vezető Tadej Pogacar, s bár megpróbált visszaülni a nyeregbe, végül feladni kényszerült a körversenyt. A szlovén klasszist kórházba szállították, ahol megállapították, agyrázkódást szenvedett, eltört a bal kulcscsontja és a C7-es nyakcsigolyája. Az agyrázkódása miatt a műtétre várni kellett, ezért vasárnap átszállították Barcelonába, ahol aztán – csapata, az UAE közleménye szerint – hétfőn meg is operálták.

A 27 éves bringásról szerdán késő este menyasszonya, a szintén profi kerékpáros Urska Zigart közölt Insta-sztoriban egy fotót, amin saját lábán sétálva látható fizioterapeutája, és masszőre Ziga Jerman társaságában. Noha, maga Zigart nem írta, hogy hol készült a fotó, a kerékpárosportálok továbbosztásaiból kiderül, a kép akkor készült, amikor a szlovén versenyző távozott a barcelonai kórházból, így csütörtökön már monacói otthonában lábadozik.

Pogacarnak a Vuelta után az idényben még három verseny szerepelt a programjában: a szeptember 27-i világbajnokság Kanadában, egy héttel később a hazai rendezésű Európa-bajnokság, majd pedig a hagyományos idényzárója, a Lombardia egynapos klasszikus versenye. A cyclingnews.com szakportál idézte a szlovén válogatott csapatorvosát, aki a szlovén RTVSlo tv-csatornának beszélt arról, mekkora esélye van Pogacarnak arra, hogy ott legyen a három verseny közül valamelyiken.

„Őszintén szólva, nem tűnik reálisnak, hogy Tadej az idén versenyezzen, még akkor sem, ha mindannyian nagyon szeretnénk” – fogalmazott lényegretörően dr. Kristof Knap.