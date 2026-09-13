Nemzeti Sportrádió

Hatalmas gólt vágott Turi Géza Dávid az angol negyedosztályban – videó

V. B.V. B.
2026.09.13. 18:53
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Turi Géza Dávid nagy gólt lőtt (Fotó: Getty Images)
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Turi Géza Dávid League Two Grimsby
A Grimsby 2–0-ra legyőzte szombaton a Bristol Roverst az angol negyedosztályú labdarúgó-bajnokság (League Two) 6. fordulójában. A hazaiak második gólját a 40. percben a kilencszeres feröeri válogatott Turi Géza Dávid szerezte, aki nagyjából 30 méterről kilőtte a bal felsőt – videón a találat.

 

Turi Géza Dávid League Two Grimsby
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