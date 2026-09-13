Vitatható Haaland-góllal került előnybe az emberhátrányban játszó City az Old Traffordon

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!

Manchester, Old Trafford, 17.30 (Tv: Spíler 1). Vezeti: M. Oliver

MANCHESTER UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick

MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (60.)

Kiállítva: Foden (23.)

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