Nemzeti Sportrádió

Vitatható Haaland-góllal került előnybe az emberhátrányban játszó City az Old Traffordon

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.09.13. 18:56
Haaland gólja még biztosan sokáig lesz vita tárgya (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Manchester United angol labdarúgás Manchester City
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 4. fordulójában a Manchester United a városi rivális Manchester Cityt fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
Manchester, Old Trafford, 17.30 (Tv: Spíler 1). Vezeti: M. Oliver
MANCHESTER UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick
MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca
Gólszerző: Haaland (60.)
Kiállítva: Foden (23.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

angol foci Manchester United angol labdarúgás Manchester City
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