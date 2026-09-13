Folytatódik Lampardék rémálma, a Brighton idegenben leiskolázta az újonc Coventryt

Kiegyenlített, de jó iramú első félidőt játszottak a felek, de míg a hazai próbálkozásokat egytől egyig védte Verbruggen, a Brighton Haralamposz Kosztulasz révén megszerezte a vezetést a 35. percben, így minimális vendégelőnnyel fordultak a csapatok.

A fordulás után szinte azonnal jött a második brightoni gól, védelmi hibát követően Malick Yalcouyé gyalogolt el a 16-oson belülre, majd higgadtan értékesítette a ziccert. Két perccel később Taiwo Awoniyi törlesztésért piros lapot kapott, azaz emberhátrányba került Frank Lampard együttese.

Ezt követően kis túlzással már csak biodíszletként funkcionáltak a hazaiak, a 70. percben Pascal Gross váltott gólra egy tizenegyest, majd a hajrában Lewis Dunk 28 méterre a kaputól kapott labdát, s ha már ott volt, irgalmatlan erejű föld-levegő rakétát küldött a jobb felsőbe – szépségdíjas gól!

A Coventry drukkerei már a lefújást várták, de nem volt vége a szenvedésnek: a ráadásban Yasin Ayari átlövése is beakadt – a Brighton a második idénybeli győzelmét aratta a bajnokságban, míg Frank Lampard csapata pont és rúgott gól nélkül szerénykedik az utolsó helyen. 0–5

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Coventry City–Brighton 0–5 (Kosztulasz 35., Yalcouyé 51., P. Gross 70. – 11-esből, Dunk 83., Ayari 90+4.)

Kiállítva: Awoniyi (Coventry, 53.)

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Leeds–Newcastle (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Tottenham–Everton 0–0

Aston Villa–Nottingham Forest 1–2 (Alysson 74., ill. Delap 46., Igor Jesus 88.)

Bournemouth–Brentford 2–2 (J. Kluivert 38., Tavernier 52., ill. Schade 34., 56.)

Chelsea–Hull City 2–2 (Rogers 7., Joao Pedro 66., ill. Belloumi 28., 34.)

Crystal Palace–Ipswich Town 2–3 (Halali 14., J. Larsen 75., ill. Emersonn 23., L. Davis 45., Flemming 90.)

Liverpool–Fulham 0–0

Sunderland–Arsenal 0–2 (Guimaraes 58., Saka 90+7. – 11-esből)

Kiállítva: Reinildo (Sunderland, 90+6.)