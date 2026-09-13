Jégkorong: a Ferencváros nyerte a két magyar csapat főpróbáját

Az elmúlt napokban a két hazai, fehérvári klub, a Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 szervezésében megvalósuló esemény több mérkőzést is hozott. Az Erste Ligás együttes kétszer játszott a Klagenfurt II-vel, mindkét alkalommal a vendégek nyertek, pénteken 5–1-re, míg szombaton 4–1-re. Utóbbi napok az öregfiúk is jégre léptek, ahol több generáció legendái húztak ismét korcsolyát. A Hydro Fehérvár AV19 is két mérkőzésen lépett jégre az emlékhétvégén, pénteken a Bécs együttesével találkoztak Hári Jánosék, és bár az 56. percben már 2–0-ra is vezettek, végül a Vienna Capitals egyenlített és szétlövéssel megnyerte a találkozót.

Már egy hét sincs az ICEHL, azaz az osztrák központú hokiliga új idényének kezdetéig, így az utolsó felkészülés mérkőzésnek fontos szerepe van, hiszen ez egyfajta főpróba is. A bajnokságra készülő két magyar gárda, a Fehérvár és a Ferencváros az Ifjabb Ocskay Gábor-emlékhétvége keretén belül lépett jégre egymás ellen és bár még csak a felkészülési időszakban jártunk, a két fél nem fogta magát vissza.

Már az első percekben szikrázó párharcokat láthatott a közönség, az első harmadban több alkalommal is boksszal vezették le a feszültséget a játékosok. Persze ez mellett a jégkorong is szerepet kapott, a két együttes élt egymás hibáival, több alkalommal is egyedül léphettek ki a játékosok, igaz, gól nem született egyik lehetőségből sem. Halász Béni a Fehérvár, míg Nagy Kristóf a Fradi kapujában nem unatkozott. A második harmadra némileg lehiggadtak a felek, kevesebbszer ütötték-vágták egymást a jégen lévők, játékban némi fehérvári fölényt hozott ez a játékrész – legalábbás eleinte. Négy perc elteltével a hazai nyomás góllá érett, egy kihagyott emberelőnyt követően a Volán támadásban maradt, Páterka Bence elhúzott a szélen, lerázta a védőjét, és Nagy előtt egy cselt bemutatva fonákkal a kapuba lőtt. Pár perccel később öt a négy ellen ismét betalált a Fehérvár, egy kapu előtti kavarodásban többen is betuszkolhatták volna a pakkot, ez végül Ben Zlotynak sikerült, és bár a gólt visszanézték a játékvezetők, helyben hagyták a Volán második találatát. Mintha egy kicsit kényelmessé vált volna a kék-fehérek játéka, ezt pedig megbüntette a Ferencváros. A 34. percben Rasmus Heljanko ért bele jól egy távoli lövésbe, majd négy perccel később Tóth Gergely lapos lövése fogott ki Halászon.

A harmadik harmad Hári János helyzetével kezdődött, majd egy kihagyott hazai emberelőnnyel folytatódott. Ezt utólag igazán bánhatták a hazaiak, ugyanis hét és fél perc eltelte után Davis Sillye ért bele a kapus előtt egy távoli lövésbe, már a fővárosiak vezettek 3–2-re. Próbált ritmust váltani a Fehérvár, az erőfeszítések végül a hajrára meghozták az egyenlítést. az 58. percben Justin Macpherson lövésénél takart jól Hári Nagy előtt. Már-már a felek a hosszabbításra készülhettek, ám a Ferencváros még nem adta fel, 30 másodperccel a vége előtt ennek meg is lett az eredménye, Laskawy Ferenc lövése csorgott át Halászon. A Ferencváros 4–3-ra nyerte a két magyar együttes főpróbáját.