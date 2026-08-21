Nevéből ige lett, most visszavonul a kétszeres világbajnok Julian Alaphilippe – sajtóhír

Julian Alaphilippe-nek hároméves szerződéséből még egy év hátra volt a Tudorral, de a 34 éves francia úgy döntött, befejezi pályafutását.

Alaphilippe-nek így az idei Tour de France volt az utolsó versenye. Már akkor is sejtelmesen nyilatkozott: „Nincs semmi hivatalos, de ne számítsatok rá, hogy újra láttok majd.” A Francia körversenyt a 125. helyen zárta. Kétszer is részt vett szökésben, de az emelkedőt nem bírta, ennek hatására pedig úgy érezte, már nem tudja felvenni a versenyt a legjobbakkal.

A svájci ProTeam egyelőre nem erősítette meg a szerződés felbontását, ám a L'Équipe a francia kerékpároshoz közeli információkra hivatkozva úgy tudja, Alaphilippe meghozta a végleges döntést.

A francia klasszis karrierje során 45 győzelemig jutott. 2019-ben egy év alatt nyert a Strade Bianchén, a Milánó–San Remón és a Fleche Wallonne klasszikus versenyén, a Touron pedig a sárga trikót is viselhette. 2020-ban Imolában nyerte első világbajnoki címét, amit 2021-ben Leuvenben védett meg. Utolsó győzelmét 2025-ben Kanadában aratta a GP de Québec egynapos versenyén.

Alaphilippe pályafutása már önmagában a két vb-cím miatt is emlékezetes maradhat, ám igazán a túl korai ünneplései – és így elszalasztott győzelmei – is kiemelték őt a pelotonból. Az első ilyen alkalmat a 2020-as Liége-Bastogne-Liége egynaposán láthattuk tőle, amikor túl korán emelte a kezét a magasba a célvonal előtt, s Primoz Roglic hajszállal, de megelőzte. Az eset után neve a hazai rajongók körében igei alakot öltött, innentől kezdve a hasonlóan elvesztett győzelemekre csak „elalaphilippe-ezésként” hivatkoztak a hazai rajongók.

Persze, ahogy a legtöbb kerékpárost, úgy Alaphilippe-et sem kerülték el a nagy bukások és hatalmas esések: ebből a műfajból az egyik leglátványosabbat a 2022-es Strade Bianchén mutatta be, amikor befújt az oldalszél a mezőnybe, amelynek fele a földre került, Alaphilippe pedig a világbajnoki trikóban valósággal átszaltózott a kerékpárja kormánya fölött, s a hátán landolt. A versenyt végül folytatta, sőt a 11. helyen zárt – ezen a viadalon egyébként Valter Attila is ott volt, s végül a negyedik helyen ért célba.