Csak a szokásos: három Kiss-futamgyőzelem!

ESŐBEN IS SZÁRNYALT Kiss Norbert Belgiumban – a Révész Racing magyar versenyzője a szombati első versenyen aratott győzelméhez (a fordított rajtrácsos viadalon negyedik lett) vasárnap hozzátett még kettőt, ami azt is jelenti, hogy bár még két forduló hátravan, már a következő futamon hétszeresből nyolcszoros Európa-bajnokká válhat. Az ellenfelek közül már csak egynek (Sascha Lenznek) van ellene esélye – neki is csak matematikai.

„A vasárnapi első versenyt biztonsági okokból sárga zászló alatt indították, de azután a második körben jött a zöld zászló – nyilatkozta Kiss, aki az idén tizedszer rajtolhatott a pole pozícióból. – Megérte kivárni, mert eleinte szakadt az eső, de azután javulni kezdtek a körülmények, már csak néhány helyen állt meg a víz a pályán. De azokat elkerültük, és a ritmust is sikerült megtalálni – jó kis verseny volt. Csakúgy, mint a fordított rajtrácsos futam, amelyen még vizes volt az aszfalt, de kezdett felszáradni. Jókat tudtam előzni, jó íveket találtam, és a csapat is remek munkát végzett.”

Kiss két hét múlva, Le Mans-ban hódíthatja el újra az Európa-bajnoki címet.

KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 5. FORDULÓ, ZOLDER

3. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN) 26:16.043, 2. Albacete (spanyol, MAN) 7.554 másodperc hátrány, 3. Lenz (német, MAN) 8.384 mp h. 4. verseny: 1. Kiss Norbert 26:23.047, 2. Lenz 5.547 mp h., 3. J. Hahn (német, Iveco) 12.172 mp h.

Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 277 pont, 2. Lenz 172, 3. Albacete 157