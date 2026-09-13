Nemzeti Sportrádió

Csak a szokásos: három Kiss-futamgyőzelem!

T. A.T. A.
2026.09.13. 18:29
null
Fotó: Kiss Norbi Média
Címkék
Kiss Norbert kamion Európa-bajnokság kamion Eb
Kiss Norbert a négyből három futamot megnyert a kamion Európa-bajnokság zolderi hétvégéjén, így karnyújtásnyira került a nyolcadik Európa-bajnoki cím.

ESŐBEN IS SZÁRNYALT Kiss Norbert Belgiumban – a Révész Racing magyar versenyzője a szombati első versenyen aratott győzelméhez (a fordított rajtrácsos viadalon negyedik lett) vasárnap hozzátett még kettőt, ami azt is jelenti, hogy bár még két forduló hátravan, már a következő futamon hétszeresből nyolcszoros Európa-bajnokká válhat. Az ellenfelek közül már csak egynek (Sascha Lenznek) van ellene esélye – neki is csak matematikai. 

„A vasárnapi első versenyt biztonsági okokból sárga zászló alatt indították, de azután a második körben jött a zöld zászló – nyilatkozta Kiss, aki az idén tizedszer rajtolhatott a pole pozícióból. – Megérte kivárni, mert eleinte szakadt az eső, de azután javulni kezdtek a körülmények, már csak néhány helyen állt meg a víz a pályán. De azokat elkerültük, és a ritmust is sikerült megtalálni – jó kis verseny volt. Csakúgy, mint a fordított rajtrácsos futam, amelyen még vizes volt az aszfalt, de kezdett felszáradni. Jókat tudtam előzni, jó íveket találtam, és a csapat is remek munkát végzett.”

Kiss két hét múlva, Le Mans-ban hódíthatja el újra az Európa-bajnoki címet. 

KAMION EURÓPA-BAJNOKSÁG, 5. FORDULÓ, ZOLDER
3. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN) 26:16.043, 2. Albacete (spanyol, MAN) 7.554 másodperc hátrány, 3. Lenz (német, MAN) 8.384 mp h. 4. verseny: 1. Kiss Norbert 26:23.047, 2. Lenz 5.547 mp h., 3. J. Hahn (német, Iveco) 12.172 mp h.
Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 277 pont, 2. Lenz 172, 3. Albacete 157 

 

Kiss Norbert kamion Európa-bajnokság kamion Eb
Legfrissebb hírek

Futamgyőzelem és 4. hely Kiss Norbert szombati mérlege Zolderben

Egyéb autó-motor
Tegnap, 18:02

Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert futamgyőzelemmel és második hellyel zárt Mostban

Egyéb autó-motor
2026.08.30. 17:19

Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert két dobogóval kezdett Mostban

Egyéb autó-motor
2026.08.29. 17:05

Kiss Norbert duplázott vasárnap a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2026.07.12. 17:18

Futamgyőzelem és negyedik hely Kiss Norbert szombati mérlege a gyorsasági kamion Eb-n

Egyéb autó-motor
2026.07.11. 18:52

Kiss Norbert megint megcsinálta!

Egyéb autó-motor
2026.06.07. 19:24

Kiss Norbert: egy sima, egy szoros

Egyéb autó-motor
2026.06.06. 19:45

Kiss Norbert négy futamból három győzelemmel kezdett a kamion Eb-n

Egyéb autó-motor
2026.05.31. 19:47