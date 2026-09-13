A BVSC a bronzérmes a férfi vízilabda Magyar Kupában

A két éve ezüstérmes, tavaly negyedik helyezett BVSC volt a bronzcsata esélyese, és 2–0-val kezdett, de a Kaposvár egyenlített. Innen is a zuglóiak tudtak elmozdulni, akik 7–3-re léptek el, és ezt követően már kétgólosnál kisebb különbség nem alakult ki. A fővárosi csapat az utolsó negyedben szakította le végképp ellenfelét, és 18–11-es sikerrel szerezte meg a harmadik helyet a kupában.

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

A 3. HELYÉRT

KAPOSVÁRI VK–BVSC-MANNA ABC 11–18 (3–4, 2–4, 2–3, 4–7)

Budapest, Komjádi uszoda, 600 néző. Vezette: Ercse, Rózsavölgyi

KAPOSVÁR: Szilágyi Á. – Berta 2, Gábor L. 1, Szabó G., Irmes 1, Vindisch, NYÍRI B. 2. Csere: Kőrösfőy (kapus), Hugó, GASZT 3, Ágh 1, Molnár G., Várkonyi 1, Takács K. Edző: Surányi László

BVSC: GYAPJAS – DODD 3, JANSIK D. 3, Csacsovszky E. 2, Ekler 2, KOVÁCS P. 2, Cseh 1. Csere: Szeghalmi 1, Divjak 1, BENEDEK M. 2, Bundschuh, Batizi, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 23/8, ill. 15/7

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 4/3

Kipontozódott: Szeghalmi (16. p.), Gábor L. (26. p.), Szabó G. (27. p.), Bundschuh (27. p.), Takács K. (32. p.)

Kiállítva (cserével, végleg): Simon B. (28. p.), Bendek M. (32. p.)

DÖNTŐ

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket (Tv: M4 Sport+)