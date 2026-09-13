Tenisz: hétfőn kezdődik az ausztriai U18-as Európa-bajnokság

Négy magyar teniszezővel a mezőnyben hétfőn elrajtol az U18-asok egyéni Európa-bajnoksága az ausztriai Felsőpulyában (Oberpullendorban). A magyar juniormezőny első számú leány játékosa, az elmúlt hónapokban a nemzetközi elitbe is berobbanó Beviz Lujza (Tenisz Műhely) azok után indul a korosztályos Eb-n is, hogy a hét elején még New Yorkban, a US Open juniortornáján szerepelt, pályafutása első junior Grand Slam-tornáján.

Selmeci Petra tanítványa az idén már öt junior ITF-tornát nyert, jelenleg az előkelő 39. helyen áll a junior-világranglistán, illetve a közelmúltban az U18-as csapat Eb-n ezüstérmes magyar válogatott sikerében is nagy szerepet vállalt.

Beviz a harmadik legmagasabban rangsorolt játékos lesz a lányok mezőnyében, így mindenképpen éremesélyesként vághat neki az U18-as egyéni Eb küzdelmeinek.

Az U18-as világranglistán jelenleg a 279. Kálmán Luca (Alfa Tenisziskola) szintén oszlopos tagja volt a csapatban Eb-ezüstérmes U18-as válogatottnak. Emellett is 2026-ban jó néhány serleget begyűjtött már: egyesben egy, párosban pedig három junior ITF-tornagyőzelemmel áll, sőt az idén már a felnőttek, a profik között is nyert két W15-ös ITF-viadalt Mihálka Anna oldalán.

Kálmán Luca Forrás: MTSZ

A fiúk között az U18-as hazai bajnok Kovács Marcell (Vasas SC) és Takács Bercel (Volvex SE) képviseli a magyar színeket, előbbi a 170., utóbbi a 306. a korosztályos világranglistán. Kovács az idén Budapesten nyert J100-as junior ITF-tornát. A fiúk esetében a tisztes helytállás lehet az elsődleges cél az Eb-n.

Mindeközben egyébként jövő vasárnap már az U16-os Eb-je is megkezdődik az olaszországi Parmában, szintúgy négy magyar játékossal (Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Serkédi Emese, Nógrádi Noémi).

U18-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, FELSŐPULYA (OBERPULLENDORF), AUSZTRIA

A magyar indulók:

Fiúk:

Kovács Marcell, Takács Bercel

Lányok:

Beviz Lujza, Kálmán Luca

(Kiemelt képen: Beviz Lujza Forrás: Héraklész Program/Facebook)