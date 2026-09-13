Antonelli diadalmaskodott a Madringen, és újabb lépést tett a vb-cím megszerzése felé

Meglepetésre Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót az első madringi időmérőn, tehát ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év tizennegyedik futamán. A regnáló bajnok mellől az egyéni vb-összetettet 66 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rugaszkodott el, míg a második soron Max Verstappen és Lewis Hamilton osztozott, így négy különböző konstruktőr versenyzői sorakoztak fel az első négy helyen. Az ötödik rajtkockából Charles Leclerc, míg a hatodikból az összetettben második helyen álló George Russell vágott neki az 57 körös versenynek.

Három ponton változott a szombaton kialakult rajtsorrend: Carlos Sainz Jr. feltartás miatt kapott 3 rajthelyes büntetést, aminek értelmében visszaszorult a huszadik pozícióba. Lance Strollt motorelemcserék miatt sorolták vissza a mezőny végére, míg a harmadik edzésen autót törő, az időmérőt kihagyó Oliver Bearman bokszutcai rajtra kényszerült.

Ami a gumistratégiát illeti, már az élmezőnyben is megoszlottak a választások: az első soron osztozó Norris és Antonelli a közepes, Verstappen és Hamilton a lágy, Leclerc, Russell, Piastri és Liams Lawson pedig a kemény keverék mellett tette le a voksát. Összességében három pilóta döntött a lágy keverék mellett, a közepeset heten választották, míg a többi versenyző a kemény abroncson rajtolt.

Norris jól kapta el a rajtot, Antonelli két kanyart is levágott, aminek következtében lendületet vesztett, mivel vissza kellett sorolnia a McLaren mögé. Ezt kihasználva Verstappen is megelőzte az olaszt, a Red Bull-osnak azonban a 4. körben fel kellett adnia a pozícióját a Mercedesszel és Hamiltonnal szemben is, mivel a rajt után úgy maradt a Ferrari előtt, hogy kiszélesítette a pályát.

Bár a négyszeres bajnok ezzel a negyedik helyre esett vissza, rövid időn belül visszavette a pozícióját Hamiltonnal szemben, aki szemlátomást küszködött a fékekkel. A brit hamarosan elengedte maga mellett a csapattársát, Leclerc-t, majd többször is megjárta a bukóteret. Alig tudta pályán tartani a Ferrarit. A csapat a 8. körben ki is hívta a bokszba, ahonnan Hamilton már nem is tért vissza, így ő lett a madringi verseny első kiesője.

A hétszeres bajnok kiesésével Russell lépett előre az ötödik helyre, ő a rajt után Piastrival ért össze. Míg a Mercedes-pilóta viszonylag szerencsésen jött ki az incidensből, az ausztrál autója sérült, és a tizedik pozícióból volt kénytelen megkezdeni a visszazárkózást. Hátrébb eközben Sainz és Cunoda Juki összeért, de mindketten folytatni tudták.

Az élen Norris remek tempót diktált, és a 10. körben már több mint 5 másodperccel vezetett Antonelli előtt. A brit versenye azonban a 14. körben szerencsétlen fordulatot vett: a fékprobléma miatt félreálló Lance Stroll miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakaszt nem tudta kihasználni, szemben a riválisokkal. Az élmezőnyből csak Leclerc döntött önszántából úgy, hogy nem áll ki, Antonelli, Verstappen és Russell azonban élt a lehetőséggel, ezért kevesebb időveszteséggel cserélhetett gumit.

A címvédő ugyanakkor már elhaladt a bokszbejárat mellett, amikor elkezdődött a vsc-fázis, és mire újra a bokszhoz ért, már nem volt érvényben a korlátozás, így a McLaren rajta vesztett. Norris kerékcseréje ráadásul nem is sikerült jól, aminek következtében egészen az ötödik helyig esett hátra a korábban magabiztosan vezető pilóta.

Az élre Leclerc állt, aki kitartott a kemény gumikon, mögötte Antonelli, Verstappen és Russell sorolt be az első négy helyen. Az olasz és a holland kemény, míg a brit közepes abroncson folytatta. Míg Leclerc előnye két másodperc körül stabilizálódott Antonelli előtt, Verstappen hátránya az 5 szekundumot is meghaladta, mint ahogyan Russell sem igazán tudta tartani a lépést az előtte haladóval. Norris ugyanakkor folyamatosan zárta az ollót, és a 26. körben fel is ért a Mercedes mögé.

Noha a mclarenes nem igazán került előzési pozícióba, hamarosan szabaddá vált előtte az út, Russell ugyanis a 29. körben újra megjárta a bokszutcát, és friss keményeket kapott akkor, amikor Leclerc továbbra is azt a szettet koptatta, amelyiken elrajtolt. A Mercedes britje a 35. körben előzte meg Lawsont, és zárkózott vissza az ötödik helyre, miközben Norris apránként elkezdett közeledni Verstappenre.

A címvédő 42. körben ért fel egy másodpercen belülre a Red Bullhoz képest, de nem igazán találta a fogást Verstappenen, az addig még nem cserélők pedig sorra látogatták meg a bokszutcát. Először Piastri jött ki, és szorult ki a pontzónából, majd Lawson cserélt kereket, aki bőven a mclarenes előtt tudott visszatérni a pályára. Leclerc viszont még tovább húzta az etapját, aminek következtében a 47. körre kisebb vonat alakult ki mögötte. Antonelli és az egymással harcoló Verstappen, Norris páros három másodpercen belül követte, amire a Ferrarinak is reagálnia kellett.

A Scuderia végül a 48. körben hívta ki Leclerc-t, a monacói új lágyat kapott, és a negyedik helyről kezdte meg a hajrát. A vezetést Antonelli vette át, mögötte szorosan Verstappen és Norris következett az első hármasban, míg Leclerc hátránya több mint 20 másodperc volt az első háromhoz képest, és arra kellett figyelnie, hogy megőrizze a negyedik pozícióját.

Antonelli igyekezett lélegzethez jutni az élen, és rövidesen másfél másodpercre növelte az előnyét, míg Verstappen továbbra is azért küzdött, hogy maga mögött tartsa a McLarent. A holland ugyan az utolsó előtti körben kissé megingott, és átvágta az egyik kanyart, Norris nem tudott élni a lehetőséggel, és a sportfelügyelők sem látták problémásnak az esetet.

Antonelli 4.3 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és idénybeli nyolcadik győzelmével 81 pontra növelte előnyét az egyéni vb-összetettben. Verstappen és Norris fogta közre az olaszt a dobogón, a negyedik Leclerc lett Russell előtt. A hatodik helyen Lawson végzett, utána Colapinto, Piastri, Lindblad és Nico Hülkenberg egészítette ki a pontszerzők sorát.

Folytatás két hét múlva az Azeri Nagydíjjal.

SPANYOL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. Max Verstappen Red Bull-Ford 4.351 mp h. 3. Lando Norris McLaren-Mercedes 5.089 mp h. 4. Charles Leclerc Ferrari 29.116 mp h. 5. George Russell Mercedes 29.829 mp h. 6. Liam Lawson Red Bull-Ford 1:26.746 p h. 7. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:34.281 p h. 8. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:35.839 p h. 9. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 11. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 13. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 14. Cunoda Juki Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 2 kör h. 18. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Carlos Sainz Williams-Mercedes 43 Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 31 Lance Stroll Aston Martin-Honda 12 Lewis Hamilton Ferrari 6

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 292 2. George Russell 211 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 186 5. Charles Leclerc 167 6. Max Verstappen 145 7. Oscar Piastri 110 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 59 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 31 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 7 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1