Serie A: kikapott Leccében a sok helyzetet kihagyó Monza

Tíz perc sem telt el a Lecce–Monza mérkőzésen, a hazaiak középpályása, Ivan Ilics máris két gólpassznál tartott. A szerb játékos előbb mali kollégáját, Lassana Coulibalyt, majd a brazil bekket, Thiago Gabrielt szolgálta ki – mindkétszer szögletből. A 20. percben aztán Samuele Birindelli átadásából Ricardo Mangas közelebb hozta a a monzaiakat, de mielőtt azok egyáltalán elkezdhettek volna álmodozni az egyenlítésről, máris 3–1 állt az eredményjelzőn, Lassana Coulibaly ugyanis a középkezdés után rögtön helyreállította a kétgólos differenciát.

A második félidő legelején Jusszef Maleh sokat tehetett volna azért, hogy már ebben a periódusban eldőljön az összecsapás, de Ilics szabadrúgása után hiába tudott jó helyzetbe kerülni, lövését blokkolták a védők. A púliaiak ezután tartották előnyüket, és úgy tűnt, a több helyzetet kialakító, a kaput összesen tizenegyszer eltaláló vendégek minden próbálkozása ellenére megnyerik a mérkőzést, ám egy potyagól visszaadta az esélyt a vendégeknek: a 89. percben Ezequiel Zeballos szabadrúgását védte be Wladimiro Falcone. A ráadsában a Monza, ha lehet, még intenzívebben próbálkozott, de meg kellett hajolnia a sokkal hatékonyabban futballozó házigazdák előtt. 3–2

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lecce–Monza 3–2 (L. Coulibaly 2., 21., Thiago Gabriel 10., ill. Mangas 20., E. Zeballos 89.)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfőn játsszák

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Atalanta–Cagliari 1–2 (Scamacca 41., ill. P. Mendy 19., D. Maldini 61. – 11-esből)

Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)

Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. D. Moreira 65., 67.)

Pénteken játszották

Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)



