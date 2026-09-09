Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: Pakot András ötödik lett a román körversenyen első szakaszán

2026.09.09. 16:30
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Pakot András (Fotó: Kőbánya Cycling Team, archív/Facebook)
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kerékpár Pakot András román körverseny
Pakot András az ötödik helyen zárta a román országúti kerékpáros-körverseny első, szerdai szakaszát.

A vasárnapig tartó viadal honlapja szerint a Moldovában rendezett etap a fővárosból, Chisinauból indult, és Ungheniben zárult 162 kilométert követően. Győzött a lengyel Radoslaw Fratczak 3:35:42 órával, Pakot (United Shipping) azonos idővel érkezett, ám az időjóváírásoknak köszönhetően most 10 másodperces hátránnyal az ötödik. Csapattársa, Szijártó Zétény a 15. lett.

Csütörtökön a Jászvásár (Iasi) és Karácsonkő (Piatra Neamt), pénteken a Karácsonkő és Bálványosfürdő, szombaton a Brassó és Ploiesti, míg a zárónapon a Bukarest-környéki szakasz vár a mezőnyre, az össztáv 772.8 kilométer.

 

kerékpár Pakot András román körverseny
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