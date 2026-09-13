Nemzeti Sportrádió

A címvédő Metz 40 gólt szerezve nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.13. 18:21
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Albek Annáék simán nyertek (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
Vámos Petra Metz HB női kézilabda Bajnokok Ligája Odense HB női kézilabda BL Team Esbjerg Albek Anna
A Metz, az Odense és az Esbjerg is nyert hazai pályán a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A címvédő Metz könnyed, 14 gólos győzelmet aratott a Gloria Bistrita felett, a francia csapatban Albek Anna három, Vámos Petra két alkalommal talált a kapuba, míg a legeredményesebb játékos a nyáron Győrből igazolt Kristina Jörgensen volt nyolc góllal (40–26). Az Odense szintén simán, hét góllal verte a Podravkát (31–24), míg az Esbjerg szorosabb csatában nyert, 28–25-re múlta felül a Solát a hét-hét gólos Nora Mörk és Henny Reistad vezérletével.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Sola (norvég) 28–25 (16–12)
Szombaton játszották
FTC-Toyota Kovács–Krim Ljubljana (szlovén) 40–29
CSM Bucuresti (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 36–26
Brest Bretagne (francia)–Borussia Dortmund (német) 34–24

B-CSOPORT
Odense (dán)–Podravka (horvát) 31–24 (16–10)
Metz (francia)–Bistrita (román) 40–26 (17–11)
Szombaton játszották
HSG Blomberg-Lippe (német)–Storhamar HE (norvég) 23–27
Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán) 35–25

 

 

Vámos Petra Metz HB női kézilabda Bajnokok Ligája Odense HB női kézilabda BL Team Esbjerg Albek Anna
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