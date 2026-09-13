A címvédő Metz 40 gólt szerezve nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában

A címvédő Metz könnyed, 14 gólos győzelmet aratott a Gloria Bistrita felett, a francia csapatban Albek Anna három, Vámos Petra két alkalommal talált a kapuba, míg a legeredményesebb játékos a nyáron Győrből igazolt Kristina Jörgensen volt nyolc góllal (40–26). Az Odense szintén simán, hét góllal verte a Podravkát (31–24), míg az Esbjerg szorosabb csatában nyert, 28–25-re múlta felül a Solát a hét-hét gólos Nora Mörk és Henny Reistad vezérletével.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Esbjerg (dán)–Sola (norvég) 28–25 (16–12)

Szombaton játszották

FTC-Toyota Kovács–Krim Ljubljana (szlovén) 40–29

CSM Bucuresti (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 36–26

Brest Bretagne (francia)–Borussia Dortmund (német) 34–24

B-CSOPORT

Odense (dán)–Podravka (horvát) 31–24 (16–10)

Metz (francia)–Bistrita (román) 40–26 (17–11)

Szombaton játszották

HSG Blomberg-Lippe (német)–Storhamar HE (norvég) 23–27

Győri Audi ETO KC–Nyköbing Falster (dán) 35–25