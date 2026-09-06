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A záró szakaszt nyerő Vas Barnabás harmadik a dél-csehországi körversenyen

2026.09.06. 19:07
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Vas Barnabás (elöl) szakaszgyőzelmet szerzett (Fotó: velo.hu)
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Tour of South Bohemia szakaszgyőzelem Vas Barnabás országúti kerékpár
Vas Barnabás megnyerte a Tour of South Bohemia, a dél-csehországi kerékpáros körverseny negyedik, utolsó szakaszát, összetettben pedig a harmadik helyen zárt.

A 20 éves magyar versenyző csapata, a United Shipping közösségi oldalának tájékoztatása alapján Vas Barnabás – aki vasárnap 3:35:06 óra alatt teljesítette a Trhové Sviny és Jindrichuv Hradec közötti 156 kilométert – a szakaszgyőzelem mellett a hegyi és a sprint pontverseny trikóját is megszerezte.

Összetettben a lengyel Mateusz Gajdulewicz nyert 15:13:05 órával, Vas 15:14:11 órával lett harmadik, míg a magyar indulók közül további ketten végeztek a legjobb harminc között: Grósz Gergő a 17., Palumby Zsombor a 29. lett. A versenyre 152 kerekes nevezett, 111 ért célba.

 

Tour of South Bohemia szakaszgyőzelem Vas Barnabás országúti kerékpár
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