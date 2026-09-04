Vuelta a Espana: Wout van Aert diadalmaskodott a hőségben

Tombolt a hőség a Vuelta pénteki szakaszán, az Almunécar és Loja közötti 192.8 kilométeres etapon a 35 fokot is meghaladta az átlagos hőmérséklet. A versenyzőkre három kategorizált emelkedő várt, a főmezőny ezúttal teret adott a szökevényeknek, a nagy létszámú csoportból mintegy négy kilométerrel a vége előtt ketten maradtak legelöl: a gyorsasági pontversenyt vezető belga Wout van Aert támadására Valentin Paret-Peintre ugrott fel.

A kis francia néhány száz méter erejéig be is forgott, pedig nem ő volt az erősebb kerékpáros. A cél felé közelítve még indított egy kósza próbálkozást, de Van Aert lesprintelte. A belga versenyző 2024 után nyert ismét szakaszt a Vueltán, és tovább növelte az előnyét a gyorsasági pontversenyben. Az összetettben nem történt változás, továbbra is Enric Mas viseli a piros trikót.

Valter Attila Masszal egy csoportban, háromperces hátránnyal a 45. helyen érkezett meg, a Bahrain-Victorious magyar kerékpárosa összetettben két pozíciót javítva a 39. helyről várja a folytatást. Szombaton Jaén és Sierra de la Pandera között tekernek Valterék, a szakasz végén egy kifejezetten meredek, első kategóriás emelkedővel.

81. VUELTA A ESPANA

13. szakasz (Almunécar–Loja, 192.8 km)

1. Wout van Aert (belga, Visma) 4:34:00 óra

2. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) azonos idővel

3. Brennan (brit, Visma) 24 másodperc hátrány

…38. Mas (spanyol, Movistar) 3:00 perc h.

…45. Valter (Bahrain-Victorious) a. i.

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Mas 45:08:51 óra

2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:45 perc h.

3. Gall (osztrák, Decathlon) 2:06 perc h.

…39. Valter 1:18:15 óra h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Van Aert 224 pont

2. Brennan 159

3. Romele (olasz, Astana) 96

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 58 pont

2. Van Aert 40

3. Mas 24

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 45:13:20 óra

2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 30 mp h.

3. Bisiaux (francia, Decathlon) 9:07 perc h.

A csapatverseny állása

1. Decathlon 135:42:21 óra

2. Bahrain-Victorious 1:07:36 óra h.

3. Ineos 1:11:13 óra h.