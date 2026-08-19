Nemzeti Sportrádió

Valter Attila harmadszor indul a Vueltán

2026.08.19. 09:25
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Valter Attila pályafutása hetedik Grand Tourjára készül (Fotó: Getty Images)
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Valter Attila Vuelta a Espana országúti kerékpár Bahrain Victorious
Valter Attila bekerült a Bahrain Victorious szerdán bejelentett nyolcfős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta a Espana országúti kerékpáros-körversenyre.

Valter pályafutása hetedik Grand Tourjára készül, korábban négy Giro d'Italián és két Vueltán szerepelt. A 2021-es Olasz körversenyen három napig viselte az összetett első helyezettjét illető rózsaszín trikót, 2020-ban megnyerte az összetettet a Tour de Hongrie-n, míg a 2024-es párizsi olimpián az országúti mezőnyversenyben negyedik lett. Mezőnyversenyben háromszoros, időfutamban kétszeres magyar bajnok.

A magyar sportoló a 2023-as Vueltán győztes csapat tagja volt, akkor a Jumbo-Visma egyéniben az első három helyet megszerezte. Abban a kiírásban 22., egy évre rá 25. lett összetettben Valter, akinek a 2024-es Vuelta volt a legutóbbi háromhetese, azóta nem szerepelt magyar férfi kerékpáros a legnagyobb körversenyeken.

A Bahrain honlapján közzétett bejegyzésben Franco Pellizzotti sportigazgató külön kitért Valterre, mint mondta, nem olyan volt ez az idény a bringás számára, mint amilyet szeretett volna.

„Sokat beszéltem vele, nagyok az elvárások vele szemben. Remélem, hogy láthatjuk majd azon a szinten teljesíteni, amire tudjuk, hogy képes” – fejtette ki.

A 81. Spanyol körversenyen a csapatból a kolumbiai Santiago Buitrago harcol majd az összetett győzelemért, a 36 esztendős Pello Bilbao pedig utolsó hazai háromhetes megméretésére készül. A szlovén Matevz Govekar a gyors befutóknál, a spanyol Pau Miquel pedig a kiscsoportos sprintekben harcolhat majd a jó eredményekért amellett, hogy a kapitányokat segíti. Jakob Omrzel és Valter Attila hegyi segítők lesznek, a szlovén bringás kapcsán a weboldal azt írta, szakaszgyőzelmekre is lehet esélye. A szlovén színekben tekerő Roman Ermakov és a holland Mathijs Paasschens számára a sík szakaszokon jut majd fontos segítői szerep – írta a honlap.
 

 

Valter Attila Vuelta a Espana országúti kerékpár Bahrain Victorious
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