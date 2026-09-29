Tadej Pogacar nyomás alá helyezte a csapatát, indulni akar az Eb-n

A spanyol El Periodico cikke számolt be róla, hogy Pogacar a korábbi hivatalos bejelentés ellenére arról próbálja csapatát, az UAE Team Emiratest meggyőzni, hogy engedjék elindulni a hétvégi Európa-bajnokság mezőnyversenyén. A lap írását arra alapozza, hogy a 28 éves szlovén a mögöttünk hagyott hétvégén telefonon beszélt a Vueltán napra pontosan egy hónapja történő bukása következtében elszenvedett kulcscsonttörése miatt a vállát megoperáló barcelonai orvossal, dr. Xavier Mirrel, aki biztosította róla, nincs orvosi akadálya annak, hogy rajthoz álljon az Eb-n.

Ráadásul a lap szerint a szlovén szövetség nem vette le Pogacart az előzetes nevezési listájáról, így tulajdonképpen már csupán az UAE-n múlik, hogy rábólint-e az Európa-bajnokságon – is – címvédő bringás szereplésére. A spanyol újság azt is hozzátette cikkében, hogy a csapat szeretné türelemre inteni klasszisát, ugyanakkor az is tény, hogy a hétvégén kezdődő ötnapos országúti kerékpáros Eb-nek Szlovénia ad otthont, vagyis Pogacar hazai közönség előtt szerepelhetne. Erre pedig három éve nem volt lehetősége, legutóbb ugyanis 2023-ban indult hazai versenyen, akkor a szlovén országos bajnokságon vett részt – az időfutamot és a mezőnyversenyt is megnyerte.

A spanyol lap információit kedd este aztán a La Gazzetta dello Sport hasábjain kommentálta Mauro Gianetti, az UAE sportigazgatója, vagyis Tadej Pogacar közvetlen főnöke. Szavai viszonylag egyértelműen hangzottak:

„Megértjük Tadej ambicióját a hazai rendezésű Európa-bajnoksággal kapcsolatban, de az igazság az, hogy minden orvosi vélemény ellenére egyszerűen még túl korai lenne neki a részvétel a hétvégi versenyen. Első az egészség, szóval nem indul Ljubljanában” – jelentette ki Gianetti.

Hogy aztán mi lesz vasárnap, az még a jövő zenéje, az viszont biztos, hogy Pogacaron nem múlik semmi: a világbajnoki címétől és így a szivárványszínű trikótól vasárnap megfosztott szlovén már a montreali mezőnyverseny előtti órákban is az Európa-bajnoki trikót viselve edzett a szintén kulcscsonttörésből lábadozó Eddie Dunbar társaságában.