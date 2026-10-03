Nemzeti Sportrádió

A Metz könnyed győzelmet aratva továbbra is hibátlan a Győr csoportjában

B. A. P.B. A. P.
2026.10.03. 19:37
null
Kristina Jörgensen öt gólig jutott (Fotó: metz-handball.hu)
Címkék
női kézilabda Metz Handball Nyköbing női kézilabda Bajnokok Ligája
A női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában a Podravka 33–31-re nyert a Blomberg-Lippe vendégeként, míg a Metz könnyedén legyőzte a Nyköbinget.

Az első három fordulóban egyáltalán nyeretlen Blomberg és Podravka találkozott Németországban. A hazaiak Maxi Mühlner félidő előtt szerzett két góljával 15–13-as előnnyel mehettek a szünetre. A horvátok azonban a második félidőben 15 perc alatt a kétgólos hátrányt háromgólos előnnyé alakították, ezen időszak alatt Matea Soso négyszer is betalált. A Blomberg-Lippe kétszer is visszajött egy gólra, de az egyenlítés nem jött össze, a Podravaka szerezte meg első győzelmét. A hazaiaknál Nieke Kühne, míg a horvátoknál Soso lőtt 11 gólt. 31–35

A Metz a 2024–2025-ös idényben idegenben egy góllal, míg Franciaországban nyolccal verte a Nyköbinget. A franciák ezúttal ismét sima győzelmet arattak hazai pályán, az első perctől kezdve vezettek, a félidőben hét gól volt a különbség, a végére pedig 11 lett. A dánoknál Mia Solberg Svele kilenc gólt szerzett, míg a hazaiaknál négyen is öt találatig jutottak, Vámos Petra pedig négy lövéséből hármat értékesített. 36–25

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román) 24–23 (13–11)
B-CSOPORT
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) 36–32 (20–16)
Blomberg-Lippe (német)–Podravka (horvát) 31–33 (15–13)
Metz Handball (francia)–Nyköbing (dán) 36–25 (18–11)

 

 

 

női kézilabda Metz Handball Nyköbing női kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Reichert remeklése ellenére nyert a Győr a Gloria Bistrita ellen

Kézilabda
56 perce

Itt a nagy bejelentés! Henny Reistad a Bresthez igazolt – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 17:08

Henny Reistad klubot vált, Franciaországban folytathatja

Kézilabda
Tegnap, 11:45

Kézilabda: Csíkos Luca hét gólt lőtt a német bajnoki címvédőnek – körkép

Kézilabda
2026.09.30. 22:06

Csíkos Luca: A német bajnokság sokkal keményebb

Kézilabda
2026.09.30. 07:07

Golovin Vlagyimir: Összetettebb játék kell a válogatottól

Kézilabda
2026.09.29. 12:40

Ismét együtt dolgozhat Jesper Jensen Henny Reistaddal – sajtóhír

Kézilabda
2026.09.29. 10:39

Női kézilabda: a norvégverő Dánia nyerte az Eurokupát

Kézilabda
2026.09.27. 17:42