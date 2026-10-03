A Metz könnyed győzelmet aratva továbbra is hibátlan a Győr csoportjában

Az első három fordulóban egyáltalán nyeretlen Blomberg és Podravka találkozott Németországban. A hazaiak Maxi Mühlner félidő előtt szerzett két góljával 15–13-as előnnyel mehettek a szünetre. A horvátok azonban a második félidőben 15 perc alatt a kétgólos hátrányt háromgólos előnnyé alakították, ezen időszak alatt Matea Soso négyszer is betalált. A Blomberg-Lippe kétszer is visszajött egy gólra, de az egyenlítés nem jött össze, a Podravaka szerezte meg első győzelmét. A hazaiaknál Nieke Kühne, míg a horvátoknál Soso lőtt 11 gólt. 31–35

A Metz a 2024–2025-ös idényben idegenben egy góllal, míg Franciaországban nyolccal verte a Nyköbinget. A franciák ezúttal ismét sima győzelmet arattak hazai pályán, az első perctől kezdve vezettek, a félidőben hét gól volt a különbség, a végére pedig 11 lett. A dánoknál Mia Solberg Svele kilenc gólt szerzett, míg a hazaiaknál négyen is öt találatig jutottak, Vámos Petra pedig négy lövéséből hármat értékesített. 36–25

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román) 24–23 (13–11)

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) 36–32 (20–16)

Blomberg-Lippe (német)–Podravka (horvát) 31–33 (15–13)

Metz Handball (francia)–Nyköbing (dán) 36–25 (18–11)