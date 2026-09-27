Elfogytak a szlovákok, a masszőrüket indítják a vb mezőnyversenyén

A végéhez közeledik a montreali országúti kerékpáros-világbajnokság, már csak a férfiak mezőnyversenye maradt hátra. Szombaton a nők szálltak harcba a szivárványos trikóért, amelyet az elmúlt évben a kanadai Magdeleine Vallieres viselt, miután tavaly Ruandában óriási meglepetésre diadalmaskodott. A címvédő hazai pályán rajthoz állt, ám a címvédésre esélye sem volt, 62 kilométerrel a cél előtt feladta, a Brossard és Montreal közötti 180 kilométeres viadalt.

A verseny végül Demi Vollering győzelmével zárult, aki 40 kilométerrel a vége előtt megszökött, de egy körrel a vége előtt hárman is utolérték. Leszakítani azonban nem tudták, így néhány kilométerrel a cél előtt újra meglépett a lengyel Kasia Niewiadoma társaságában, aki a célegyenesben próbált meg kibújni mögüle, megelőznie azonban nem sikerült. A magyar színeket országúti bajnokunk, Zsankó Petra képviselte, de nem ért célba.

Volleringet ünnepli a holland csapat (Fotó: AFP)

Fotó: ANDREJ IVANOV

A nőkhöz hasonlóan a férfiaknál is egyetlen magyar indul, Valter Attila vág neki a mintegy kilencven kilométerrel hosszabb útvonalnak vasárnap.

„Egy világbajnokságon felül kell múlnod önmagad, ezért hinni kell az esélyeidben. Ám amikor odaérsz a rajthoz, és meglátsz nyolc belgát és nyolc franciát, akkor felvetődik benned a kérdés, mit is keresek én itt egyedül. Ez mentálisan nehéz helyzet, de át kell vészelni. Természetesen jobb lenne csapattal versenyezni, vasárnap viszont 270 kilométeren át szinte senkivel sem beszélek, már önmagában ez is megnehezíti az egészet” – mondta Valter a Het Nieuwsbladnak.

Az elmúlt két év győztese, Tadej Pogacar még lábadozik kulcscsonttöréséből, így biztosan új szereplőre kerül a szivárványos felső. Az időfutamon fölényes sikert arató belga Remco Evenepoel duplázásra készül, ebben segíthet is neki honfitársa, Wout van Aert. A holland csapat ásza Mathieu van der Poel, aki a múlt hétvégén 176 kilométeres szólóval (!) nyerte meg a Luxemburgi körverseny utolsó szakaszát.

A két fiatal tehetség, a mexikói Isaac del Toro és a francia Paul Seixas közül utóbbit jóval erősebb sor segíti, míg a szlovénok Primoz Roglic rutinjában bízhatnak. Erős csapattal érkeztek a németek és az olaszok is, ám mindenképp meglepetést jelentene, ha utóbbi két nemzetből kerülne ki a győztes.

Külön színfoltot jelent majd a szlovák „csapat” szereplése: északi szomszédaink esetében a csapat szó idézőjelbe tétele teljesen helytálló, ugyanis mindössze egy „versenyzőt” indítanak: Vladimír Kovácikot. Az újabb idézőjel is indokolt, a 28 éves Kovácík ugyanis a válogatott masszőreként érkezett Montrealba. Történt ugyanis, hogy a szlovák válogatott tagjai sérülések (Matthias Schwarzbacher), betegségek (Martin Svrcek), klubkötelezettségek (Lukás Kubis) miatt szép csendben elfogytak, s úgy álltak, hogy hiába indíthattak volna adott esetben négy bringást is a mezőnyversenyben, végül nem maradt bevethető versenyzőjük. Ez viszont azért jelentett volna nagy problémát, mert több száz, az olimpiai kvalifikáció szempontjából fontos világranglista-ponttól estek volna el, ha senkit nem indítanak, miután ebben az esetben a megszerzett ranglistapontjaikat automatikusan megfelezi a nemzetközi szövetség.

Így esett tehát, hogy a korábban egyébként versenyszinten kerékpározó Vladimír Kovácik lesz az, aki egyedüli szlovák versenyzőként ott lesz a férfi mezőnyverseny vasárnap magyar idő szerint 15 órakor kezdődő rajtjánál. Kovácík egyébként 2017-ben indult utoljára országúti versenyen, részt vett abban az évben a V4 kerékpáros verseny magyarországi szakaszán is.

A montreali verseny befutója 21 és 22 óra között várható.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL

NŐI MEZŐNYVERSENY (Brossard–Montreal, 180.1 km).

Világbajnok: Demi Vollering (Hollandia) 4:45:09 óra, 2. Kasia Niewiadoma (Lengyelország) azonos idővel, 3. Elisa Longo Borghini (Olaszország) 4 másodperc hátrány, 4. Marlen Reusser (Svájc) 8 mp h., 5. Juliette Berthet (Franciaország) 39 mp h., 6. Puck Pieterse (Hollandia) 1:36 p h.

Zsankó Petra nem ért célba