Valter Attila mégsem indul az Európa-bajnokság mezőnyversenyén

Rózsa Balázs szövetségi kapitány az MTI megkeresésére elmondta: a vasárnap zárult montreali világbajnokságtól eltérően nagyobb létszámmal vesznek részt a kontinensviadalon, így a mezőnyszámokban is többen tudnak indulni. A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn és akivel kapcsolatban nincsenek elvárásai a szövetségi kapitánynak. Ugyanakkor jelezte, bízik benne, hogy a terepkerékpáros szezon előtt Vas élvezni fogja az országúti versenyzést. Zsankó Petra kapcsán hangsúlyozta, hogy jól teljesített a vb-n, sokáig ott volt a mezőnyben, és az utolsó két körre nem engedték már tovább versenyezni.

„Ahogy a világbajnokságon, úgy az Európa-bajnoki pálya sem fekszik kifejezetten az ő adottságainak, de bizonyította, hogy jó formában van, jó párost fognak alkotni ők ketten” – mondta.

A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Valter Attila, aki indult a vb-n, ezúttal is ott lett volna a mezőnyben, ám végül nem érezte úgy, hogy a kontinensviadalon hozzá tudna tenni a válogatott szerepléshez.

Így három férfi versenyző, Palumby Zsombor, Pelikán János és Valent Márk szerepel az Eb-n. A kapitány elárulta: Dina Mártont és a szlovák körversenyen szakaszt nyerő Fetter Eriket is szerette volna nevezni, ám ők sem vállalták a részvételt.

Időfutamban egyedüliként Pelikán János képviseli a magyar színeket.

A kontinensviadal nagy hiányzója lesz a hazaiak sztárja, Tadej Pogacar, aki bár sérülései ellenére is nagyon szeretett volna rajthoz állni, nem épült fel a Vuelta a Espanán történt bukása után, így végül nem nevezték a szlovén címvédőt. Távollétében a legnagyobb esélyesnek a belga Remco Evenepoel tekinthető, aki a világbajnokság mezőnyversenyében csak 12. lett, ám a legtöbb ottani riválisa nem vesz részt az Eb-n.

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG FELNŐTT ÉS MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ PROGRAMJA

Október 2., péntek

13.30: férfi U23, mezőnyverseny, 141.9 km (Feldhoffer Bálint, Grósz Gergő, Kárpáti Bálint, Pakot András, Tóth Márkó, Vas Barnabás)

Október 3., szombat

9.00: férfi junior, mezőnyverseny, 110.5 km (Berencsi Benedek, Ferenczi Andor, Forgács Patrik, Fortuna György, Galicz Benedek, Tóth Márk Martin)

13.30: női mezőnyverseny, 130 km (Vas Blanka, Zsankó Petra)

Október 4., vasárnap

9.00: női junior, mezőnyverseny, 66.3 km (Benedek Virág, Horváth Hanga, Lambert Luca, Pákolicz Gréta)

12.30: férfi mezőnyverseny, 196.3 km (Palumby Zsombor, Pelikán János, Valent Márk)

Október 6., kedd

15.00: vegyes csapatidőfutam, 44.3 km

Október 7., szerda

14.30: női időfutam, 22.1 km

16.15: férfi időfutam, 22.1 km (Pelikán János)