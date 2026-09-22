Nemzeti Sportrádió

Az olaszoké a vegyes csapatok időfutama, Ganna 10. vb-érmét szerezte

2026.09.22. 18:25
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A kissé túlzsúfolt dobogón balról jobbra a franciák, az olaszok, és a svájciak (Fotó: Getty Images)
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kerékpár csapatidőfutam vegyescsapat-időfutam országúti kerékpáros vb időfutam
Az olasz hatos nyerte meg a vegyescsapat-időfutamot a kerékpárosok országúti világbajnokságán Montréalban.

Mind a 15 induló három-három női és férfi bringással állt fel, és a két nem külön tekert, az időket pedig összesítették. Az olaszok 8.63 másodperccel előzték meg a második helyen záró franciákat, és 19.90-cel a bronzérmes svájciakat. Az előző két vb-n a bajnoki címet elhódító ausztrálok ezúttal némi meglepetésre leszorultak a dobogóról, s csak a negyedik helyen végeztek.

A 30 éves, időfutam-specialista Filippo Gannának a mostani volt a tizedik világbajnoki érme és a harmadik aranya országúton – az első kettőt az egyéni időfutamban szerezte 2020-ban és 2021-ben. Első vb-érme 2019-ből való: az egyéni időfutamban lett harmadik. Vasárnap, az egyéni időfutamban második lett, ahogy 2023-ban és 2024-ben is. Vegyescsapat-időfutamban van még egy ezüstje (2022) és két bronzérme (2021, 2024).

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
VEGYESCSAPAT-IDŐFUTAM, 40.6 KM
Világbajnok: Olaszország (Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel) 51:32.28 perc
2. Franciaország 8.63 mp hátrány
3. Svájc 19.90 mp h.

 

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