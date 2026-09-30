2027-ben május 12-én rajtol és ismét öt szakaszból áll a 48. Tour de Hongrie

További tájékoztatás alapján a viadal – ahogy 2023 óta minden évben – ezúttal is a ProSeries-kategóriában kapott helyet a nemzetközi szövetségtől, ami a WorldTour mögött a sportág második legmagasabb szintje.

Kiemelték: a magyaron kívül olyan nívós versenyek találhatóak még itt, mint a német vagy a brit körverseny. A bejegyzésben hozzátették: a mezőnyben a szabályoknak megfelelően WorldTeamek és ProTeamek, hazai kontinentális csapatok, legfeljebb két külföldi bejegyzésű kontinentális csapat, illetve a rendező ország válogatottja kaphat helyet. A rajt helyszínéről, a verseny útvonaláról és a résztvevő csapatokról későbbre ígértek tájékoztatást a szervezők.

Az idei Tour de Hongrie-t ugyancsak május közepén rendezték, és első svéd győztesként Jakob Söderqvist diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a kilencedik Valter Attila érdemelte ki a fehér, míg Fetter Erik a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót.