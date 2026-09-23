Nemzeti Sportrádió

Profi kerékpárosként folytatja az olimpiai bajnok sílövő

2026.09.23. 10:10
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Émilien Jacquelin augusztusban mutatkozott be profi kerékpárversenyzőként (Fotó: Getty Images)
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kerékpár sílövészet Émilien Jacquelin
Kihagyja a 2026–2027-es sílövőszezont, helyette profi kerékpárversenyeken indul az olimpiai bajnok Émilien Jacquelin.

A 31 éves sportember kedden tette közzé döntését a Francia Síszövetség közösségi oldalán.

„Nem végleges a búcsú, csak erre az idényre szól. Hathónapos szerződésem van a Decathlon-CMA CGM csapattal” – jelentette ki a francia Jacquelin, aki májusban egy esés következtében eltörte a kulcscsontját, de a nyáron már bicikliversenyeken szerepelt.

Az ötszörös világbajnok sílövő – aki februárban váltóban lett olimpiai aranyérmes – kiemelte, hogy továbbra is a francia Alpokban sorra kerülő 2030-as téli olimpiai részvételt tekinti pályafutása egyik fő céljának.

 

kerékpár sílövészet Émilien Jacquelin
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