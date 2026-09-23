Profi kerékpárosként folytatja az olimpiai bajnok sílövő

Kihagyja a 2026–2027-es sílövőszezont, helyette profi kerékpárversenyeken indul az olimpiai bajnok Émilien Jacquelin.
A 31 éves sportember kedden tette közzé döntését a Francia Síszövetség közösségi oldalán.
„Nem végleges a búcsú, csak erre az idényre szól. Hathónapos szerződésem van a Decathlon-CMA CGM csapattal” – jelentette ki a francia Jacquelin, aki májusban egy esés következtében eltörte a kulcscsontját, de a nyáron már bicikliversenyeken szerepelt.
Az ötszörös világbajnok sílövő – aki februárban váltóban lett olimpiai aranyérmes – kiemelte, hogy továbbra is a francia Alpokban sorra kerülő 2030-as téli olimpiai részvételt tekinti pályafutása egyik fő céljának.
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