Bánatos belgák és csalódott csikók az országúti vb után

MIÉRT NEM EVENEPOEL NYERT?



Az olimpián látottak megismétlésére készült a belga Remco Evenepoel, aki 2024-ben az időfutamot és a mezőnyversenyt is megnyerte Párizsban, ráadásul ezúttal nem állt rajthoz a nagy rivális Tadej Pogacar. Az időfutam a várakozásoknak megfelelően alakult, Evenepoel csaknem egy percet vert legerősebb ellenfelére, az olasz Filippo Gannára. Hiába tekintett bizakodóan a mezőnyversenyre és hiába érkezett kifejezetten erős sorral a belga válogatott, egy versenyzőjük sem fért be a legjobb tízbe. Evenepoel hol leszakadt, hol erőre kapott és felzárkózott az üldözőcsoporthoz, de látszott, hogy valami nincs rendben vele.



„Valójában már a montreali körpálya elején éreztem, hogy nem vagyok a legjobb formában – tekintett vissza a 12. helyen záró Evenepoel az Eurosportnak és a Sporzának. – Nem lehetnek kifogások, a világbajnokságon mindig a legerősebb nyer, ilyen az élet. Reméltem, hogy a végére sikerül előretörnöm, de a pálya nem tette lehetővé, főleg úgy, hogy elmaradtam a csúcsformámtól. Csak szenvedtem, összeszorított fogakkal… Az utolsó előtti körben indított támadásom helyes döntésnek tűnt, sajnos Isaac del Toro ledolgozta a hátrányt. Kár érte, de még sok minden vár rám a jövőben, remélhetőleg jobban alakulnak azok a versenyek.”



Honfitársa, Wout van Aert fejében is megfordult a szivárványos mez gondolata, azonban csak a 32. helyen ért célba. „Rendkívül kemény versenyt éltem át, s bár nem mentem rosszul, négy-öt körrel a vége előtt elfogyott az erőm. Csalódott vagyok, ennél többet már nem hozhattam ki belőle” – summázta gondolatait Van Aert.



GYEREKES HIBA EGY HÚSZÉVESTŐL



A francia válogatott rengeteget dolgozott, hogy a montreali körözésre elfogyjon a szökevények előnye. Csakhogy ezzel feláldozta erejét, így a kapitány, a huszadik életévét nemrég betöltő Paul Seixas támogatás nélkül maradt a verseny legfontosabb szakaszában. A fiatal ugyan elöl tekert, de az utolsó kör során leszakadt McNulty üldözőiről, így a mezőnyversenyen érem nélkül maradt (az időfutamon szerzett egy bronzot), a 15. lett.



„Egyértelmű csalódás – foglalta össze élményeit Seixas. – Minden jól ment, kiválóan bírták a lábaim, aztán életemben először izomgörcsöt kaptam, ez gyerekes hiba. Csalódtam magamban, de megérdemeltem. A csapattársaim rengeteget dolgoztak értem, nem olyan kapitányt érdemelnek, mint én. Biztosan a folyadékpótlás miatt történt, nem tudom, de nem is igazán szeretnék erről beszélni.”



A francia csapat igazgatója, Thomas Voeckler szerint Seixas túl magasra tette a lécet. „Kijelentette, az aranyérmen kívül minden kudarc… Mindent megtettünk, aztán kicsúszott a kezünkből az irányítás ezen az intenzív viadalon. Nem a mi napunk volt, ennyi az egész” – fogalmazott a szakvezető.



A KISBIKA SEM ÉRI BE ENNYIVEL



A mexikóiak csillaga, Isaac del Toro is világbajnoki álmokat dédelgetett. A Kisbika becenevű kerékpáros kiváló évet tudhat maga mögött, harmadik lett és a legjobb fiatalnak járó fehér trikót is hazavitte a Tour de France-ról, míg a montreali GP-t megnyerte szeptemberben, a vb-n azonban már nem ünnepelhetett a kanadai városban. Hiába tekert elöl, majd az első üldözőcsoportban és próbálkozott számos támadással, végül ötödikként haladt át a célvonalon. A történtek megviselték, leszegett fejjel gubbasztott az aszfalton.



„Hihetetlen mennyiségű támogatást kaptunk a szurkolóktól, ők aranyat érdemelnek – mondta később Del Toro. – Ezért is jöttünk, próbáltuk elérni. Kicsit visszább akartam venni, ám pont akkor hagyott ott minket McNulty, így komplikált helyzetbe kerültem. Talán jobban helyezkedhettem volna a záró sprintben. Szóval a teljesítményemmel elégedett lehetek, de boldog nem vagyok, egyáltalán nem érem be ennyivel. Tudtuk, hogy nyerhetünk, kár, hogy nem sikerült.”



A világbajnoknak járó szivárványos trikóért jövő ősszel Franciaországban lehet megküzdeni.