Nemzeti Sportrádió

Agócs Bence: Partnerként kell kezelni a fiatalokat

Nagy Dániel utanpotlassport.huNagy Dániel utanpotlassport.hu
2026.08.14. 20:07
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Mestermunka Agócs Bence kajak-kenu utánpótlás utánpótlássport
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten az FTC kajak-kenu-szakosztályának edzőjét, Agócs Bencét mutatjuk be.

Nem mindennapi utat járt be Agócs Bence, mire edzőként visszatalált az eredeti sportágához: elmondása szerint fiatalon birkózott is, de a kajak-kenuba szeretett bele igazán, a vízen találta meg a számításait, és annak ellenére tartott ki sokáig versenyzőként, hogy komolyabb eredményeket nem ért el. Trénerként mégis jégkoronggal kezdett el foglalkozni a visszavonulás után.

„A remek közösség és a víz szeretete fogott meg, a mai napig ez mozgat, ezért versenyeztem tíz éven át, annak ellenére, hogy nem kerültem be a válogatottba, és sosem mérethettem meg magamat világversenyen – mondja az Utánpótlássportnak Agócs. – Aztán jött az éles váltás: ezután hat évig jégkorongban edzősködtem, hála édesapámnak, aki az egyik egyesület elnökeként dolgozott. Ekkor alakult meg a hokiutánpótlás, trénereket kerestek, akik foglalkoznának a fiatalokkal. Nekem jól ment a korizás, úgyhogy a vezetőedzőnek elkezdtem segíteni, majd fokozatosan végeztem el a különböző képzéseket, szereztem meg az edzői papírokat. Óriási élmény volt, hiszen az egyik korosztályt U8-tól U14-ig elkísérhettem. Hat évvel később jött a lehetőség, hogy immár edzőként visszatérjek a Kis-Duna Sportegyesülethez, amelyben egy fiatal kajakos csoporttal kezdtem el dolgozni. Jött a kajak-kenu szakedzői, majd sportedzői végzettség, és mehetett is a munka teljes erővel.”

De vajon mit tudott meríteni a jégkorongos tapasztalatokból a vízen?

„Vannak csapathajók, de alapjáraton ez egyéni sport, a mindennapokban én mégis úgy gondolkodom, hogy csapatként működünk, egymást is segítve dolgozunk. A jégkorongban

és a mai napig merítek belőle. Ráadásul a kajakos idény egyre inkább hasonlít a csapatsportok időbeosztására, szinte egész évben csúcsformában kell lenni.”

Agócs Szegedi Angelinának gratulál Forrás: Instagram

Agócs első, kiugró eredményeket hozó versenyzője Szegedi Angelina volt (akivel a mai napig együtt dolgozik): ő 2022-ben, még serdülőkorúként megmérethette magát az ifjúságiak világversenyein, kétszeres világbajnokként zárta az évet. Rá egy évre már egyéniben is vb-győztes lett, 2024-ben pedig - még mindig ifiként - kijutott a felnőtt-vb-re párosban, kétszáz méteren, és lett eredetileg negyedik, hónapokkal később viszont bronzérmes, a második egység utólagos kizárása miatt. Az ő példáját követi Hofer Bianka, aki idén két ifjúsági vb- és egy Eb-aranyat szerzett, majd óriási meglepetésre a szintén Agócs által felkészített Tölgyesi Flórával (aki idén az U23-asok között Eb-első és vb-második helyet ünnepelhetett) egy hajóban megnyerte a vb-pótválogatót, és klasszisokat megelőzve kvalifikált az augusztus végi felnőtt-vb-re, ráadásul olimpiai (K2 500) számban.

Az eseményen az elmúlt tíz évben csak két ifikorú női kajakosnak sikerült ez, ahogyan említettük, mindketten Agócs versenyzőjeként érték el ezt a sikert.

Az utóbbi két lánnyal 2025 ősze óta dolgozik együtt. A klubváltás ideje még a 2025-ös évad előtt jött el, Agócs a szigethalmi KDSE-től átigazolt az FTC-hez, ahova Szegedi is követte.

Balról: Kucsera Gábor, Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra és Agócs Bence Forrás: Instagram

„Partnerként igyekszem kezelni a versenyzőket, nem hiszek abban, hogy piedesztálról beszéljünk le hozzájuk, és mondjuk meg a tutit.

A sportolók érettségét nem szabad félvállról venni, mert remek gondolataik és kommentjeik vannak, a visszajelzéseik pedig a mi munkánkat is segítik.”

(Kiemelt képünkön: Agócs Bence ésTölgyesi Flóra Forrás: Agócs Bence)

Mestermunka Agócs Bence kajak-kenu utánpótlás utánpótlássport
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