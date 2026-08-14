Gyász: elhunyt Szabó János egykori atléta
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János, a Vasas középtávfutó atlétája, majd edzője, vezetőedzője, az Építők vezetőedzője és szakosztály vezetője, az UTE szakosztály vezetője – közölte lapunkkal a család.
Szabó János sikeres tanítványa volt többek között Szekeres János és Kozma Attila sokszoros válogatott versenyzők. Az elhunyt felesége Havas Judit, korábbi Telesport-szerkesztő és futó, egyik fia Szabó Gábor, a magyarországi Eurosport főszerkesztője.
Edzői, sportvezetői tevékenysége mellett életének végső napjáig versenybíráskodott, mint technikai vezető versenybíró a hazai, nemzetközi versenyek vezető csapatában dolgozott.
A Magyar Atlétikai Szövetség munkáját arany fokozattal ismerte el. Szabó Jánostól mély fájdalommal, szerető emlékezéssel búcsúzik a magyar atlétatársadalom.
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