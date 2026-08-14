Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Marseille vezetett, de fordított és nyert az Atlético Madrid

K. Zs.K. Zs.
2026.08.14. 19:51
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Carlos Martín (jobbra) megköszöni a gólpasszt Arnau Ortiznak (Fotó: AFP)
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félkészülési mérkőzés Atlético Madrid Marseille
A Marseille szerezte meg a vezetést, de a vendég Atlético Madrid nyerte meg 2–1-re a két labdarúgócsapat péntek délutáni felkészülési mérkőzését.

Eredményes marseille-i letámadás nyomán Igor Paixao került ziccerbe, és látványos átemeléssel meg is szerezte a vezetést, ám a madridiak fordítottak – Leonardo Balerdi két hibáját kihasználva.

Az első játékrész végén az argentin védő labdát vesztett saját 16-osa közelében Ademola Lookmannal szemben, a nigériai középre passzolt labdáját Rodrigo Mendoza a kapuba lőtte, majd a meccs végéhez közeledve Balerdi csúnyán lemaradt Arnau Ortizról, akinek beadásából Carlos Martín közelről berúgta a vendégek győztes gólját.

Az Atlético augusztus 19-én a Málaga ellen kezdi a spanyol bajnokságot hazai pályán, a Marseille 21-én a Strasbourg-t fogadja a francia nyitányon.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
OLYMPIQUE MARSEILLE (francia)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–2 (1–1)
Marseille
MARSEILLE: De Lange – Emerson (U. Garcia, 87.), Balerdi (Maupay, 82.), Kondogbia (Koum, 82.), T. Weah (Bezahaf, 87.) – Höjbjerg, Abdelli (Timber, 76.), A. Gomes (Nnadi, 76.) – Paixao (Mmadi, 82.), Guiri, Harit (Abdallah, 87.). Vezetőedző: Bruno Genesio
ATLÉTICO: Oblak – Hancko (Pubill, 70.), Grimaldo (R. Mendoza, 36.), Le Normand (J. Giménez, 69.), J. Domínguez (Bonar, 70.) – Cardoso (Hjulmand, 56.), Koke (O. Vargas, 56.), Barrios (Ortiz, a szünetben), G. Simeone (D. Martínez, 35.) – Li Kang In (C. Martín, 36.), Lookman (Castillo, 70.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Paixao (22.), ill. R. Mendoza (39.), C. Martín (78.)

KÉSŐBB
20.00: Coventry City (angol)–Monaco (francia)
20.45: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

 

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