A Tour a hegyekben kezdődik – Simon Zoltán publicisztikája

A Tour de France első napjai máris megadták az alaphangot. Jonas Vingegaard az új rendszerű barcelonai csapatidőfutam után felvehette a sárga trikót, Isaac del Toro megnyerte a második szakaszt, Tadej Pogacar pedig a harmadikat, ezzel át is vette az összetett vezetést. A negyedik etap után azonban már Torstein Traeen viselte a sárga trikót, miután a nagy szökés teljesen átrendezte az élmezőnyt. A sorrend változhat, a trikó gazdája cserélődhet, de a Tour logikája ugyanaz marad: a francia körverseny igazi története mindig akkor kezdődik, amikor megérkeznek a hegyek.

A Tour de France három hétig tart, mégis vannak napok, amelyek sokkal többet érnek másoknál. Egy sprinter nyerhet egy szakaszt, egy szökevény felveheti a sárga trikót, egy időfutammenő begyűjthet fél percet, de a végső győztes kiléte rendszerint a hegyekben dől el. Ott, ahol már nem a taktikai trükkök, hanem a szervezet, az önuralom és a fájdalomtűrés határozza meg a versenyt. A 2026-os útvonal ebből a szempontból különösen kegyetlen. Lesz ugyan egy 26.1 kilométeres egyéni időfutam Évian-les-Bains és Thonon-les-Bains között, amely Remco Evenepoel számára kiváló lehetőség lehet, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy eldöntse a Tourt. Egy jó időfutammal nyerhető fél perc vagy akár egy perc is, de ezt a különbséget egyetlen rossz magashegyi napon pillanatok alatt el lehet veszíteni. A Tour nem az órával szemben, hanem a hosszú emelkedőkön, a harmadik hét fáradtságában és az oxigénhiányos percekben mutatja meg az igazi arcát. Éppen ezért marad Tadej Pogacar az első számú favorit. Nem csupán azért, mert talán ő a mezőny legkomplettebb kerékpárosa, hanem azért is, mert mögötte olyan csapat áll, amely képes irányítani a versenyt. Ebben pedig Isaac del Toro szerepe felbecsülhetetlen lehet. A mexikói már a második szakaszon megmutatta, hogy nem egyszerű segítő. Formája alapján önálló kapitány is lehetne bármelyik másik csapatban.

A hegyekben azonban nemcsak az számít, ki milyen erős. Az is, hogy ki meddig bírja segítőkkel maga körül. Del Toro olyan tempót diktálhat, amely mellett sorra elfogynak a riválisok segítői, Pogacar pedig úgy érkezhet meg a döntő kilométerekre, hogy még mindig ott van mellette egy csapattárs. A Tour története tele van olyan napokkal, amikor nem maga a kapitány döntötte el a versenyt, hanem az, hogy kinek maradt még embere az utolsó emelkedőn. Ez az, amit Jonas Vingegaard-nak meg kell akadályoznia. A dán már Barcelonában jelezte, hogy nem statisztaszerepre érkezett. Az új lebonyolítású csapatidőfutam végén gyakorlatilag egyedül vitte végig a legnehezebb részt, és ebből sárga trikó lett. Ez sokkal több volt egyszerű időnyereségnél. Üzenet volt Pogacarnak és az egész mezőnynek. Vingegaard pontosan tudja, hogyan kell Tourt nyerni. Már azt is megmutatta korábban, hogy képes megtörni Pogacart a magas hegyekben. A kérdés most inkább az, hogy a Visma-Lease a Bike elég erős lesz-e ahhoz, hogy három héten keresztül kibírja az UAE nyomását. Egyetlen kapitány sem képes egyedül megnyerni a Tourt. A modern kerékpárversenyeken a legerősebb csapat legalább akkora fegyver, mint a legerősebb versenyző.

Az első ítélet a hatodik szakaszon érkezhetett Pau és Gavarnie-Gèdre között. Ez még nem a végső leszámolás volt, de már az első valódi vizsga. A Pireneusokban eltűnnek a kifogások. Itt már nem lehet elbújni a mezőnyben, nem lehet arra várni, hogy majd később támad valaki. A Tourmalet környékén minden kapitány pontosan tudni fogja, milyen állapotban van. Lehetett tudni, hogy Pogacarnak ez tökéletes alkalom lehet arra, hogy először helyezze nyomás alá riválisait. Nem feltétlenül kellett támadnia. Elég, ha csapata olyan ritmust diktál, amely mellett fokozatosan szétesik a mezőny. A Touron gyakran nem az első támadás dönt, hanem az a húsz kilométer, amikor valaki folyamatosan a tűréshatáron kénytelen tekerni. Evenepoel számára is kulcsfontosságú volt ez a nap. A belga elképesztő időfutammenő, de a Tour történetében sokszor bebizonyosodott, hogy az összetett győzelemhez ennél sokkal több kell. A háromhetes verseny egészen más kihívás, mint egy egynapos klasszikus vagy egy egyhetes körverseny. Gavarnie-Gèdre megmutathatja, képes-e végig ott maradni Pogacar és Vingegaard mellett. A francia közönség eközben Paul Seixas mozdulatait figyeli majd. A mindössze 19 éves tehetségben sokan már most azt az embert látják, aki hosszú évek után újra francia reményt jelenthet az összetettben. A Liège–Bastogne–Liège-en már megmutatta, hogy képes együtt menni Pogacarral a legkeményebb emelkedőkön. Ez önmagában még nem jelent Tour-győzelmet, de Franciaországban már egyetlen ilyen teljesítményből is legenda kezdhet épülni.

A következő igazán fontos állomás a 15. szakaszon a Plateau de Solaison lesz. Ez nem olyan ikonikus hegy, mint az Alpe d’Huez vagy a Tourmalet, mégis könnyen lehet, hogy nagyobb károkat okoz. Meredek, ritmustalan, könyörtelen emelkedő, amely nem engedi megtalálni a kényelmes tempót. Az ilyen hegyeken nem a történelem segít, hanem kizárólag az aktuális forma. Ez a szakasz különösen Evenepoel miatt lesz érdekes. Az időfutam neki kedvez, ezért riválisai aligha szeretnék úgy elengedni, hogy minimális különbséggel érkezzen a kronóra. Ha Pogacar vagy Vingegaard itt időt tud nyerni, egészen más helyzetből várhatják a pihenőnap utáni időfutamot.

A harmadik hét elején már nem csak az izmok dolgoznak. Addigra mindenki fáradt. A kapitányok, a segítők, a sportigazgatók és még a szerelők is. A Tour ilyenkor már nem pusztán kerékpárverseny. Mentális küzdelem is. Egy rossz éjszaka, egy elrontott frissítés vagy egy apró figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. Ezért lehet különösen fontos az Orcieres-Merlette befutó a 18. etapon. Nem feltétlenül ez lesz a legnehezebb hegy, de tökéletes előszobája az alpesi finálénak. Aki itt túl sok energiát hagy az úton, az könnyen úgy érkezhet meg a következő napokra, hogy már nincs miből gazdálkodnia.

A Tour azonban a legtöbbször ugyanarra a helyre vezet. Az Alpe d’Huezre. Kevés emelkedőnek van akkora történelmi súlya, mint ennek. A huszonegy hajtűkanyar, a zászlóerdő, a narancssárga holland szurkolók, a füst, a zaj és az út két oldalán álló emberek mind olyan hangulatot teremtenek, amelyhez fogható kevés hely létezik a sport világában. A 2026-os Tour különlegessége, hogy a mezőny két egymást követő napon is az Alpe d’Huezre érkezik. Ez teljesen új taktikai helyzetet teremt. Az első napon senki sem adhat ki magából mindent, mert tudja, hogy huszonnégy órával később újra ugyanitt kell bizonyítania. A második napon viszont már nincs holnap. Ott már nem marad tartalék. Pogacar ösztönösen támadó versenyző. Vingegaard inkább kivár, Evenepoel a hosszú, egyenletes tempóban hisz. Három különböző stílus, három különböző karakter, amely az Alpe d’Huezen találkozhat. És ott lesz Del Toro is. Ha a mexikói a harmadik hét végére is megőrzi formáját, Pogacar olyan taktikai előnybe kerülhet, amely döntő lehet. Egy világklasszis segítő nemcsak tempót diktál. Elveszi a riválisok embereit, megakadályozza a támadásokat, és olyan helyzetbe hozza kapitányát, hogy neki már csak a végső csapást kell bevinnie. A királyszakasz azonban a huszadik etap lesz. Több mint ötezer méter szintemelkedés, hosszú alpesi nap és újabb Alpe d’Huez-befutó. Ez már nem taktikai sakkozás. Ez az utolsó lehetőség. Másnap Párizs következik, a Champs-Élysées, a záró etap. Aki tehát fordítani akar, annak ezen a napon kell megtennie.

A Tour szépsége éppen ebben rejlik. Három héten át rengeteg apró történet születik. Vannak szökések, trikócserék, meglepetések és hősök. Ezek fontos részei a versenynek, de a végén a hegyek szinte mindig visszaállítják a természetes erőviszonyokat. A Tour de France első napjai tehát már hoztak látványos történeteket, de a valódi kérdések még mindig nyitva vannak. Amikor a mezőny megérkezik a hegyekbe, minden ígéret eltűnik. Ott már nem számít a tavaszi forma, a papíresély vagy a nyilatkozatok magabiztossága. Csak az marad, amit a versenyzők a legmeredekebb emelkedőkön képesek kihozni magukból. Ezért mondják évtizedek óta ugyanazt azok, akik ismerik a Tourt. A francia körverseny nem az első héten kezdődik el igazán. Hanem akkor, amikor elfogy a levegő, megnyúlnak az árnyékok a hegyoldalban, és már nem marad más, csak a fájdalom, a kitartás és a sárga trikóért vívott végső küzdelem.