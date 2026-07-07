Pogacar leadta, Traeen felvette a sárga trikót

Mosolyogva osztogatta az autogramokat Tadej Pogacar a negyedik szakasz rajtja előtt Carcassonne városában, a címvédő szlovén kerékpáros először viselhette a sárga trikót a Tour de France-on. Annyira azért még nem ragaszkodott hozzá, mint később kiderült…

A dimbes-dombos etapon viszonylag hamar kialakult a nap szökése, harmincnégy kerékpáros alakított ki jelentősebb különbséget a harminc fokot is meghaladó hőségben. Az első két hegyi hajrát Alex Molenaar nyerte meg, a Caja Rural kerékpárosa ennek köszönhetően megközelítette a hegyi pontversenyben a vezető Alex Baudint, de a pöttyös trikó maradt a francián.

A szökevények előnye folyamatosan növekedett, ennek leginkább Torstein Traeen örülhetett, összetettben csupán öt perccel maradt el Pogacartól, így reális esély kínálkozott arra, hogy megszerezze a sárga trikót. A norvég kerékpárosnál négy évvel ezelőtt hererákot diagnosztizáltak egy véletlenszerű doppingellenőrzésnél, másfél hónappal később megműtötték. Azóta tünetmentes, tavaly a Vuelta elején négy szakaszon keresztül vezette az összetettet.

Az Ineos csapata az elöl tekerő Kévin Vauquelinnek küldött motiváló rádiós üzenetet, a francia kerékpáros ennek megfelelően mindent beleadott, a szakaszgyőzelemért küzdő tízfős csapat tagjaként elsőként fordult rá a célegyenesre, de végül a dobogóra sem fért fel. A Movistar is nagyon szeretett volna ünnepelni az etap végén, Pablo Castrillo és Raul García Pierna többször indított támadást, ám a nagyszerű erőben tekerő Mads Pedersennel senki nem bírt. A Lidl-Trek dán sprintere ötszáz méterrel a vége előtt hagyta maga mögött a többieket, előbb hátra nézett, és amikor látta, hogy senki sem veszélyezteti sikerét, már a célba érés előtt magasba emelhette kezeit. Pedersen pályafutása 61. győzelmét szerezte meg, és a zöld trikót is felveheti. A Lidl egyébként kifejezetten jó napot zárt, Quinn Simmons második lett, Mathias Vacek a fiatalok versenyében vette át a vezetést.

„Ez a győzelem mestermunka volt a csapat részéről. Az utolsó emelkedőn még nagyon szenvedtem, de Quinn és Vacek kiválóan tekert a hegyen, nagyszerűen osztották be az erejüket, onnantól a célig igazi gépként dolgoztak. A sikert Luca Guercilenának, a csapatunk menedzserének és alapítójának ajánlom, aki a Tour után távozik posztjáról. Hálás vagyok az együtt töltött évekért” – fogalmazott a szakaszgyőztes a célba érést követően.

Traeen pedig pályafutása során először sárgába öltözhetett, Pogacar kényelmes tempójának köszönhetően közel nyolc perc a különbség a norvég és a szlovén kerékpáros között. Szerdán sík etap Lannemezan és Pau között, a sprinterek mezőnyhajrára készülhetnek.

113. TOUR DE FRANCE

4. szakasz (Carcassonne–Foix, 181.9 km): 1. Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 4:10:45 óra, 2. Simmons (amerikai, Lidl-Trek) azonos idővel, 3. García Pierna (spanyol, Movistar) a. i. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Torstein Traeen (norvég, Uno-X) 13:02:46 óra, 2. Quinn 28 másodperc hátrány, 3. Vacek (cseh, Lidl-Trek) 3:50 perc h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. Mads Pedersen 103 pont, 2. Pogacar (szlovén, UAE) 55, 3. Vingegaard (dán, Visma) 44. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Alex Baudin (francia, EF Education) 12, 2. Molenaar (holland, Caja Rural) 10, 3. Prodhomme (francia, Decathlon) 9. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Mathias Vacek 13:06:36 óra, 2. Debruyne (belga, Alpecin) 4:16 p h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 4:27 p h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 39:04:13 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 19:12 p h., 3. EF Education 21:48 p h.