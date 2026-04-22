Tour de Hongrie: Valter mellett Feldhoffer is bekerült a Bahrain keretébe

2026.04.22. 13:46
Feldhoffer Bálint (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Valter Attila mellett Feldhoffer Bálint is helyet kapott a Bahrain Victorious előzetes keretében a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre.

Az olimpiai negyedik helyezett Valter kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy hat évvel azután, hogy 2020-ban a CCC bringásaként diadalmaskodott, ismét rajthoz áll a magyar körversenyen. A viadal szervezőinek szerdai bejelentése alapján pedig a tavaly hetedik helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer is ott van az előzetesen leadott keretben a közel-keleti World Tour-csapatnál, amelynek az utánpótlássorát erősíti alapvetően.

A 19 éves Feldhoffer egyébként fiatal kora ellenére már a harmadik magyar körversenyére készül: a tavalyi hetedik helye előtt egy évvel a 61. helyen zárt – akkor még a Polti-Kometa U23-as csapatával vett részt a versenyen.

A csapatbemutató május 12-én lesz Gyulán, a versenyt május 13. és 17. között rendezik. A viadal össztávja 836 km, míg a teljes szintemelkedés 5464 méter lesz. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.

