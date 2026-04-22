Turós Izabella aranyérmet szerzett az első országos bajnokságán

Magabiztosan győzelem a száz kilométeres országos bajnokságon: mindennel elégedett?

Bevallom, nem szerepelt a terveim között ez a verseny, mert az volt az információm, hogy májusban Balatonfüreden lesz a huszonnégy órás országos bajnokság, de azt eltolták őszre – mondta a Csupasportnak Turós Izabella. – Nekem akkor lesz az idei főversenyem, a Spartathlon, így a kettő esemény ütközik egymással. Láttam, hogy az Omszki Ultra keretén belül tartják meg a száz kilométeres országos bajnokságot, s mivel ez a pálya és a környezet nagyon tetszik, úgy döntöttünk, részt veszek rajta. Megkérdeztem az edzőmet, Lőrincz Olivért, mi lenne, ha beiktatnánk a Spartathlon-felkészülésbe, hiszen ahhoz képest nem olyan hosszú az a száz kilométer, ráadásul korábban még sosem indultam országos bajnokságon, így az első részvétel is motivált.

Milyen célt tűzött ki maga elé az első ob-ján?

Sosem helyezésben gondolkodom, hanem abban, hogy hozni tudjam a lehető legjobb formámat és fussak egy jót. Ezúttal remek formában éreztem magam, de tudni kell, hogy tavaly augusztusban volt egy IT-szalagsérülésem, ami miatt két hónapig nem futottam egyáltalán, majd elkezdtem szépen lassan felépíteni magam. A testem emlékezett az előzetesen beletett munkára, nem a nulláról kezdtem, hamar jó formába kerültem. Természetesen most, a verseny előtt visszavettünk egy kicsit az edzéseken, de ettől függetlenül rengeteget készültem, erősnek éreztem magam. Dobogós helyben reménykedtem, ami pedig az időeredményt illeti, nyolc óra negyven percen belüliben bíztam.

Ez bőven összejött, gyanítom, közel hibátlan versenyen van túl.

Az időjárás egyáltalán nem volt kegyes hozzánk, ami mentálisan is nagy igénybevételt jelentett. A körülményeket látva már-már elengedtem a nyolc óra negyven percen belüli célidőt, úgy voltam vele, inkább a túlélés lesz a cél… Bár folyamatosan enyhült a szél, de így sem voltak ideálisak a körülmények. A futóknak még hagyján, de a frissítők előtt le a kalappal, engem például a párom segített, ő több mint nyolc órát fagyoskodott rossz időjárásban a pálya szélén… Ami a futást illeti, összességében pozitívan éltem meg a versenyt. Általában az első órákban izgulok és lassabban haladok, majd később emelek a tempón. Akadtak kedves társak, akikkel együtt haladtunk és beszélgettünk, aztán tempót váltottam. Egyébként szeretek társalogni futás közben, ez eltereli a figyelmem arról, hogy milyen sok van még hátra. Hetvenkét kilométer környékén fáradni kezdtem, ráadásul romlott az időjárási helyzet is, ami igencsak rosszul érintett. Nagyon vészesen nem lassultam le, nem is küszködtem, de érezhetően lassabbá vált a tempóm, mint előtte. Fontos, hogy nem jött elő semmiféle gyomorprobléma, amit akartam, azt bevittem. Egyébként nálam a frissítés az egyik legnehezebb része a versenyeknek, ugyanis egy idő után nagyon elfáradok tőle. Amikor meglátom a párom kezében a zselét vagy a vizet, már rosszul érzem magam… Most viszont nagyon jól kezeltem. Ezúttal kevesebb folyadékot ittam, csak annyit, amennyi éppen kellett a szénhidrát felszívódásához. Nem akartam sok időt veszíteni a mosdóba járással. Boldog vagyok a győzelem miatt, Lőrincz Olivér nagyszerűen felkészített.

Mi jelentette a legnehezebb kihívást?

Nem volt holtpontom, a fáradtság miatt természetesen lassultam, de nem vészesen. A száz kilométeres távot tisztelni kell, nehéz a vége, de nem borultam meg mentálisan és fizikailag.

Tekintsünk kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé?

Biztosan lesz még felkészülési versenyem a Spartathlonig, de nem tudom, hogy a május végi balatonfüredi hetvenkét órás világkupán ott leszek-e valamelyik betétszámban – mondjuk a tizenkét órás országos bajnokságon. De vacillálok egy huszonnégy órás megméretésen is. Sok verseny nincs tervben, egyrészt nem is szoktam túlzásba esni, másrészt rengeteg időt vesz el, nehéz megoldani munka és család mellett. A Spartathlon előtt még egy hatórás elképzelhető, de az edzőmmel még mindenről egyeztetünk. A legfontosabb, hogy sérülés nélkül vigyem végig az esztendőt, és a lehető legjobb formában érkezzem a Spartathlonra.

