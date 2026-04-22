A szerencsés vesztesként főtáblás Udvardy Panna döntő szettben jutott tovább Madridban

2026.04.22. 13:16
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
tenisz Udvardy Panna WTA Madrid
A Madridban zajló 8.2 millió dollár összdíjazású salakpályás tenisztorna női egyesének első fordulójában a világranglista 78. helyén álló Udvardy Panna döntő szettben 6:4, 1:6, 6:1-re legyőzte a 82. helyen rangsorolt ausztrál Kimberly Birrelt.

A legkevésbé sem lehet állítani, hogy stabil adogatójátékkal kezdtek volna a felek a madridi salakon, az első három játékot egyaránt a fogadó fél nyerte, s mivel Udvardy kezdte az adogatást, így rajta volt a nyomás, hogy mielőbb visszabrékeljen. Ezt végül a nyolcadik játékban megtette, majd miután mögé tette a saját szervajátékát, a 10. játékban ismét kiválóan élt a fogadóelőnyével, amivel 6:4-re meg is nyerte a szettet. 

Azt hihettük, hogy a két fogadóként nyert játék a játszma végén nagy lökést adott neki a folytatásra nézve, ami végül igaznak is mondható, csak éppen ellenkező előjellel, mint ahogy azt gondoltuk volna: Birrel játéka nagyot javult, egyre másra vette el Udvardy adogatójátékait, s hozta sajátjait. Az ausztrál 4:0-s vezetésénél már fel is sejlett, hogy a magyar lányra most is lecsap az áprilisban őt sújtó „átok”: legutóbb március végén diadalmaskodott olyan döntő játszmába torkolló meccsen, amelyen ő nyerte az első felvonást, azóta háromból három vereség a mérlege. Azért, hogy ne semmire bukja a második szettet, 0:5-nél élt a játszmabeli egyetlen bréklabdájával, ám a szett az ausztrálé lett így is.

A döntő játszmát aztán Udvardy káprázatosan kezdte, pillanatok alatt dupla brékelőnybe került, s 4:0-ra elhúzott, innentől pedig már csak formalitás volt lezárni a két órán át tartó mérkőzést, amit végül egy újabb fogadóként megnyert játékkal tett meg a mérkőzésen nyolcból csupoán egy bréklabdát elrontó magyar teniszező. 

Udvardy pályafutása során harmadik alkalommal szerepel ezres besorolású torna főtábláján, s első győzelmét gyűjtötte be ilyen szintű  versenyen, s a folytatásban a 9. helyen kiemelt Mirra Anderejeva lesz az ellenfele.

TENISZ
WTA 1000-ES TORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
EGYES, 1. FORDULÓ (a legjobb 64 közé jutásért)
Udvardy Panna–Kimberly Birrel (ausztrál) 6:4, 1:6, 6:1

KÉSŐBB
13.00: Gálfi Dalma–Ajla Tomljanovic (ausztrál)

 

 

