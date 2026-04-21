Valter Attila ott lesz a Tour de Hongrie-n!

2026.04.21. 22:10
A Bahrain Victorious magyar kerékpárosa, Valter Attila kedd este közösségi oldalán jelentette be: ott lesz a május 13-án rajtoló Tour de Hongrie-n.

Valter Attila a magyar körverseny máig utolsó hazai győztese, 2020-ban még a CCC istálló színeiben a Kékestetőn végződő utolsó szakaszon emlékezetes támadással nyerte meg a viadalt. A magyar bringás azóta nem tudott elindulni a Tour de Hongrie-n, ám mivel a télen a Bahrain Victorious csapatához igazolt, már sejteni lehetett, hogy jó esélye lesz az újbóli szereplésre.

„Hat évet kellett várni, de idén újra ott lehetek a Tour de Hongrie-n. Rengeteg versenyen megfordultam az évek alatt, mégis az egyik legkedvesebb kerékpárosemlékem! Nagyon hosszú posztot is írhatnék az akkori emlékekről, a mostani időszakomról, viszont úgy érzem, még nincs itt az ideje. Egyszerűen várom, hogy újra itthon versenyezzek” – írta Valter kedd esti bejegyzésében hivatalos Facebook-oldalán.

A 27 éves Valter ötödik alkalommal vehet részt a legrangosabb magyar országúti kerékpáros-körversenyen, amelyen a 2020-as összetett sikere előtt egy évvel a harmadik helyen zárta az összetettet az akkor diadalmaskodó lett Krists Neilands és az idén magyar bajnoki trikóban versenyző Dina Márton mögött.

Utóbbi most is ott lesz a május 13. és 17. közötti 47. Tour de Hongrie-n, amelyen 19 csapat 114 versenyzője indul, köztük az idén már magyar bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort (Dinával), a magyar válogatottal és a Team United Shippinggel.

 

