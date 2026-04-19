Remco Evenepoel lesprintelte a címvédőt az Amstelen
Tavalyi harmadik helye után idén a belga Remco Evenepoel nyerte meg az Amstel Gold Race nevű hollandiai egynapost, a Red Bull-Bora-Hansgrohe kerékpárosa sprintben múlta felül a címvédő Mattias Skjelmosét, Valter Attila 75. lett.
A nőknél a spanyol Paula Blasi szólógyőzelmet aratott, Vas Blanka ismét sokat látszódott, támadott, és a végső győztes mögötti élcsoportban, 1:31 perccel lemaradva a 22. helyen ért célba.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik