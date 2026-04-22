Női kézilabda Eb: mindháromszor a magyar válogatott játszik később a nagyváradi csoportban

Április 16-án a magyar válogatott ellenfeleket kapott a decemberi Európa-bajnokságra, akkor derült ki, hogy a mieink Szlovéniával, Montenegróval és Izlanddal kerülnek egy négyesbe.

Szerdán azt is nyilvánosságra hozta az európai szövetség, hogy mikor kezdődnek a mérkőzések: ebből kiderült, hogy a nagyváradi csoportban a mieink mindig a későbbi mérkőzést játsszák, sorrendben Montenegró, Szlovénia és Izland ellen. A csoportunkban közép-európai idő szerint 16.30-kor kezdődnek az első mérkőzések, a magyar válogatott találkozói pedig 20.00-kor. Hasonló lesz az időbeosztás a kolozsvári B-csoportban.

Az antalyai C-csoportban 14.30 és 17.00 a két kezdési időpont, míg a D, E és F-csoportban (Brno, Katowice, Pozsony) 18.00-kor és 20.30-kor kezdenek.

A kolozsvári középdöntők 15.00-kor, 17.30-kor és 20.00-tól, míg a katowicei 15.30-tól, 18.00-tól és 20.30-tól kezdődnek. Az utolsó meccseket Katowicében rendezik, az elődöntők 17.45-kor és 20.30-kor, a bronzmeccs 15.15-kor, a döntő 18.00-kor kezdődik.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG (December 3–20.)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Nagyvárad): MAGYARORSZÁG, Montenegró, Szlovénia, Izland

B-csoport (Kolozsvár): Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia

C-csoport (Antalya): Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország

D-csoport (Brno): Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország

E-csoport (Katowice): Franciaország, Lengyelország, Feröer, Ukrajna

F-csoport (Pozsony): Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia

A MAGYAR VÁLOGATOTT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI

December 3.: Magyarország–Montenegró 19.00

December 5.: Magyarország–Szlovénia 19.00

December 7.: Izland–Magyarország 19.00