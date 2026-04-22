Tour de Hongrie: Eisenkrammer Károly szerint Valter Attila visszatérésénél nem lehet jobb hír

„Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Valter Attila visszatér hozzánk” – emelte ki az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a Tour de Hongrie főszervezője annak kapcsán, hogy a 2020-as bajnok kedden a közösségi oldalán bejelentette indulását. A 27 esztendős bringás ötödször vehet részt a viadalon, viszont azóta, hogy még a CCC kerékpárosaként diadalmaskodott, sem a Groupama-FDJ, sem a Jumbo-Visma (később Visma-Lease a Bike) színeiben nem állt rajthoz a hazai körversenyen. Az idén már a Bahrain Victorioust erősítő Valter részvételével Eisenkrammer úgy véli, a megméretést eddig övező figyelem a tízszeresére nőhet a szurkolók és média körében is, mivel „hatalmas brand, nagyon népszerű”.

„Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló. Nagyon örülünk, hogy ilyen sportolóink vannak a kerékpározásban, mint Valter Attila” – fogalmazott a főszervező, hozzátéve, Valter az elmúlt években a magyar bajnokságokon kívül nem versenyzett hazai környezetben.

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort kerékpárosa, Makrai Bálint pozitív doppingtesztje miatt a magyar körverseny operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda pénteken bejelentette, hogy visszavonja a csapat meghívását, majd hétfőn közölt döntése értelmében „az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp” mégis részt vehet a 47. magyar körversenyen. Eisenkrammer elmondta: Makrai versenyzési jogát felfüggesztették, és a csapat „mindent megtesz, hogy megmutassa: teljesen tiszta, és mindent megtesz a fair play érdekében”.

„Ezzel minden akadály elhárult az elől, hogy az MBH csapata indulhasson” – szögezte le Eisenkrammer. Így Valter ellenfelei között várhatóan ott lesz a magyar prokontinentális alakulatot erősítő Dina Márton, aki tavaly épp az ő hármas sorozatát lezárva hódította el a magyar bajnoki trikót. Az 1992-es barcelonai olimpikon főszervező emlékeztetett: ők ketten együtt álltak már a viadal dobogóján, amikor 2019-ben a lett Krists Neilands mögött Dina a második, míg Valter a harmadik helyen végzett összetettben.

Megemlítette, hogy a kontinentális bejegyzésű United Shippingben és a magyar válogatottban további hazai kerékpárosok is ott lesznek a rajtvonalnál. Bízik benne, hogy utóbbiban hárman-négyen képviselhetik majd a Kőbánya Cycling Academyt, amelynek ő a tulajdonosa.

„Nagyon színes magyar küldöttség lesz így sok-sok csapatból” – vélekedett. – „Ebben az évben a legjobb magyar címéért kicsit komolyabb küzdelem lesz, mint eddig bármikor volt.”

A magyar körversenyen 19 istálló 114 versenyzője szerepelhet, a főszervező szerint nemzetközi médiaszempontból a sprintersztárokról fog szólni a viadal, akik a Tour de France előtti utolsó felkészülési viadalok egyikének tekintik a Tour de Hongrie-t.

A csapatbemutató május 12-én lesz Gyulán, a versenyt május 13. és 17. között rendezik. A viadal össztávja 836 kilométer, míg a teljes szintemelkedés 5464 méter lesz. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.