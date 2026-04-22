Az NS főszerkesztője az európai sportlapok szervezetének élén

A legnagyobb európai sport- és futballszaklapokat tömörítő European Sport Media (ESM) nevű szervezet a budapesti Football Forum Hungary szakmai konferenciája keretében megrendezett közgyűlése a La Gazzetta dello Sport, az A Bola, a Kicker, a World Soccer, a holland ELF Voetbal Magazine, a Marca és a Nemzeti Sport részvételével úgy döntött, hogy újraépíti az ESM-et, és újraalkotja az 1968 óta létező, a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipő-díj imázsát, koncepcióját – számolt be róla szerdán az FFH a hivatalos közösségi oldalán.

A következő Bajnokok Ligája-döntő helyszínén, a Puskás Arénában kedden megtartott tanácskozáson az ESM tagjai a következő megbízott vezetőket választották a csoport élére: Szöllősi György (Nemzeti Sport) elnök, Juan Ignacio Gallardo (Marca), Benjamin Hofmann (Kicker) alelnökök, Sander Berends (ELF Voetbal Magazine), főtitkár.

Mint írták, szóba került a női Aranycipő-díj megalapítása, az Ezüst- és Bronzcipő hagyományának újraélesztése éppen úgy, mint egy rangos, rendszeres díjátadó gála megrendezése. Az asztalon lévő elképzelésekből formálódó új koncepciót – amelynek kidolgozásával Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, az ESM eddigi alelnökét bízták meg – az európai sportmédia képviselői később véglegesítik, a következő, online találkozójuk május 21-én lesz.