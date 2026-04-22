Szabados Noémi a vigaszágra vár, Bognár Erika kiesett Tiranában

Szabados amolyan bemelegítőmérkőzésként a hazai Albina Drazhival kezdett volna a Feti Borova Sportcsarnokban, ám a meccsre nem kerülhetett sor, mivel az albán hölgy sérülés miatt visszalépett. Sebaj, így is eggyel beljebb voltunk, már a negyeddöntő következett.

A tavaly a nemzetközi mezőnybe berobbant fehérorosz Alina Saucsuk következett. Papíron nem nekünk állt a zászló, hiszen a vetélytárs tavaly három Európa-bajnokságot is nyert: sorrendben az U23-asok, a felnőttek és az U20-asok között. Saucsuk dominált, passzivitási ponttal, kitolással, levitellel és pörgetésekkel az első menet végén kialakította a 10:0-s technikai tust, ezzel bejutott az elődöntőbe. Amennyiben ott nyer a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Katerina Zelenykh ellen, Szabados a vigaszágra kerül.

Bognár Erikának túl nagy falatot jelentett a selejtezőben az U23-as Eb-második fehérorosz Marta Metnanava, 0:2-es hátrányban több elkeseredett akciókísérlete volt, ezeket azonban rendre, s ami ennél is fájóbb, könnyedén kihasználta Hetmanava, aki végül 8:0-s sikert ért el. Bognár Erika kiesett, mivel a fehérorosz a következő körben alulmaradt a világbajnoki ezüstérmes ukrán Maria Vinnikkel szemben.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szerda

Női birkózás

59 kg. Selejtező: Hetmanava–Bognár Erika 8:0

68 kg. Selejtező: Szabados Noémi–Drazhi (albán) – Drazhi sérülés miatt visszalépett. Negyeddöntő: Saucsuk (fehérorosz)–Szabados 10:0