Dráma Kispesten: a ZTE tizenegyesekkel ejtette ki a Honvédot, és ott van a Magyar Kupa döntőjében

LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

BP. HONVÉD FC (NB II)–ZALAEGERSZEGI TE FC 2–2 (1–0, 1–1, 2–2) – 11-esekkel 4–5

Bozsik Aréna, 5450 néző. Vezette: Csonka Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szalai Balázs)

HONVÉD: Dúzs – Csonka B. (Ujváry, 99.), Szabó A., Csontos – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á., 66.), Kesztyűs (Szabó T., 66.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 89.), Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes Z. (Nyers, 99.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

ZTE: Mauricio – Csonka A. (Bitca, 73.), Várkonyi (D. Silva, 117.), Akpe, Calderón (D. Lopez, 117.) – Kiss B., Amato (D. Lima, 73.), Szendrei N., Skribek – Joao Victor (Elosú, 97.), Maxsuell (Alfonso, 79.). Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerző: Pauljevics (44.), Szamosi Á. (101.), ill. Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Más-más utat bejárva jutott el a Mol Magyar Kupa elődöntőjéig a jelenleg szégyenszemre az NB II-ben szereplő Bp. Honvéd, illetve az élvonalbeli ZTE FC – amíg a kispestiek a Fejér vármegyei első osztályú Móri SE (4–1) és az NB III-as ESMTK (2–0) mellett két NB I-es riválison (a DVSC ellen hosszabbításban 2–1, majd a DVTK ellen 1–0) is továbbküzdötte magát, a zalaegerszegiek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályú Vásárosnamény mellett (13–0) csupán NB II-es klubokat búcsúztattak (Budafok 3–1, Vasas 2–1 és Soroksár 1–0).

Erre készült kedd este is Nuno Campos vezetőedző csapata – a portugál szakember nem meglepő módon a második számú kapust, Zan Mauriciót állította a gólvonalra, de Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője is így tett, a hétről hétre bravúrokat bemutató Tomás Tujvel helyett Dúzs Gellért kapott szerepet. A hazaiaknál továbbra is a combjával bajlódik a védelem oszlopa, Baki Ákos, aki a hírek szerint ebben az idényben már nem is léphet pályára – ott volt viszont a kispadon Szamosi Ádám, a középpálya fontos láncszeme, aki sérülés miatt kihagyta az utóbbi két bajnokit.

Nuno Campos – aki hétfőn töltötte be 51. életévét – a legjobb mezőnyjátékosokat küldte pályára, nem tartalékolt, így a korábbi kispesti középpályás, Szendrei Norbert is az első perctől fogva ott volt a gyepen.

Ettől függetlenül az osztálykülönbség nem érződött az első percekben, de azért sok hiba csúszott a játékba – Csontos Dominik a 11. percben jobbról lőtt ballal, de Mauriciónak nem kellett aggódnia, a labda az oldalvonalon túl landolt. Leginkább mezőnyjáték zajlott, a hangulat viszont kárpótolta az embert: tömött széksorok, görögtűz a hazai oldalon, teli vendégszektor, parázs szóváltások – ilyen atmoszféra dukál a Magyar Kupa-elődöntőhöz!

Azon kívül, hogy a hússzoros válogatott Gyurcsó Ádám időnként megbolondította a Zete-védelem bal oldalát, sok izgalmat nem tartogatott az első félidő: azt viszont nyugodtan kijelenthettük, hogy a Honvéd felvette a versenyt az NB I-ben a harmadik helyért harcoló ellenfelével. S amikor már mindenki azt hitte, nem születik gól az első félidőben, Branko Pauljevics kihasználta José Calderón hibáját, és szépen kilőtte a bal felső sarkot.

A fordulás után teljesen más hozzáállással futottak ki a pályára az egerszegiek: keményebben, agresszívabban futballoztak, sokszor szereztek labdát, és átvették a játék irányítását, jóllehet nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. A hatvanadik percben Dúzsnak kellett nagyot nyújtózkodnia, a labda a bal felső sarokba tartott Maxsuell lövése után, egyre nagyobb nyomás nehezedett a hazaiakra. Nuno Campos kockáztatott, a védekező középpályás Fabricio Amato helyett érkezett a csatár Daniel Lima, de a játékosokon érződött, egyre feszültebbek, a csapatkapitány Szendrei Norbert reklamálásért kapott sárga lapot.

A kispestiek önkívületi állapotban futballoztak, a 78. percben Szabó Alex parádés szerelést mutatott be, Daniel Lima ziccerben lőhetett volna. A 81. percben elszabadultak az indulatok, a kispadon ülők egymásnak estek, lökdösődés alakult ki, a kispesti másodedző, Márton István piros lapot kapott – a zalaegerszegi cserejátékosok és edzők az egész mérkőzésen reklamáltak, benne volt a pakliban, hogy előbb-utóbb elszabadulnak az indulatok.

És amikor már mindenki azt hitte, vége a mérkőzésnek, Joao Victor félfordulattal parádés gólt szerzett, következhetett a hosszabbítás.

S még két perce sem tartott a hosszabbítás első félideje, amikor Lucas Alfonso kilőtte a jobb alsó sarkot, vagyis már a vendégeknél volt az előny. A lelátón sokan nem hittek a szemüknek, hogy ilyen rövid időn belül fordítottak az amúgy összességében haloványan futballozó egerszegiek. De a kispestiek nem adták fel, Szamosi Ádám egyenlített – elképesztő mérkőzés kerekedett a korábban időnként unalmasan csordogáló kupacsatából! A hosszabbítás második felében semmi érdemleges sem történt, következhettek a tizenegyesek (2–2).

Az első sorozatban Csontos Dominik a kapu bal oldalába lőtte a labdát, míg Szendrei Norbert a jobb alsó sarokba helyezett. A második sorozatban Szamosi Ádám is a bal felsőt választotta, Akpe pedig a kapu közepébe lőtt laposan. A harmadik sorozatban Szabó Alex a jobb oldali kapufa mellé lőtt, Kiss Bence a kapu bal oldalába helyezett. A negyedik sorozatban Nyers Ádám lőtt középre, Mauricio csak beleért a labdába, védeni nem tudta, Alfonso a kapu közepébe lőtt. Az ötödik sorozatban Zuigeber Ákos a kapu jobb oldalába lőtt, míg Skribek a bal alsó sarokba, így a ZTE FC jutott be a döntőbe – a vendégjátékosok sportszerűtlenül a hazai tábor előtt ünnepelték továbbjutásukat. 11-esekkel 4–5

A Zalaegerszeg 2023 után jutott ismét döntőbe, akkor a hosszabbításban nyert is a Budafoki MTE ellen 2–0-ra – május 9-én a Ferencváros vagy az ETO FC vár rá a Puskás Arénában.

A Honvéd-szurkolók látványa