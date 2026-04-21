Nemzeti Sportrádió

Bebtó Zoltánt megdöbbentette a kizárás, de örül, hogy mégis indulhat a csapata

J. B. J. B.
2026.04.21. 19:17
A Tour de Alpson szóba sem került, hogy nem indulhatnak Dináék (Fotó: mbhproteam.com)
Címkék
Mint ismert, a felekkel történő egyeztetés után az a döntés született, hogy a múlt hét végén Makrai Bálint doppingvétsége miatt a Tour de Hongrie-ről kizárt MBH Bank CSB Telecom Fort országúti kerékpároscsapat mégis indulhat a viadalon. Bebtó Zoltán szakmai igazgató örül a döntésnek, egyszersmind jelezte, a csapat száz százalékban készül a versenyre.

Röviden összefoglalva: a pro szintű csapat egyik versenyzője Makrai Bálint március végén pozitív A-mintát adott dianabolra, ezért a TdH főszervezője, Eisenkrammer Károly április 17-én a dopping iránt tanúsított zéró tolerancia jegyében közleményben jelentette be, hogy a doppingvétség miatt a csapatot kizárják a Tour de Hongrie-ről.

Azóta az ügy újabb fordulatot vett, a TdH szervezőcsapata ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is. 

„A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a Magyar körön” jelezte közleményében hétfőn a Vuelta Sportiroda.

„Sajnálatos eset történt, valamilyen szennyezéssel kerülhetett versenyzőnk szervezetébe a tiltott szer – mondta a Nemzeti Sportnak Bebtó Zoltán, az MBH szakmai igazgatója. – Megdöbbentett, hogy ilyen drasztikus döntés született, máshol szóba sem került, hogy ne induljunk, szerte Európában komoly versenyeken veszünk részt jelenleg is.”

Bebtó szerint a hétfőn kezdődött Tour of the Alps – amelyen indul az MBH is – szervezői annyit kértek, hogy az ügyben érintett Makrai helyett más induljon. Felette sem törne pálcát, reméli, hogy csak „valami marhaságot” csinált, és semmi szándékosat.

„Örülünk a változtatásnak. Az MBH csapata eleve azért jött létre, hogy magyar fiatalokat juttasson a világ élvonalába, a főtámogatók is ebben segítenek, nem a haszonszerzés a céljuk. Óriási csoda, hogy Magyarországon létrejöhetett egy ilyen csapat alakulhatott, tőkeerős támogatással a háttérben, amely a hazai kerékpársportot akarja előrevinni. Ebben jelenthetett volna nehezítést, ha kizártak volna bennünket. Száz százalékkal készülünk a Magyar körversenyre, amely az idény legfontosabb versenye a számunkra. Természetesen mindennemű doppingolást, tiltott szer használatát elítéljük” – fogalmazott Bebtó, aki profi kerékpárosként 1997-ben megnyerte a magyar körverseny összetettjét.

A 47. Tour de Hongrie-t május 13. és 17. között rendezik meg 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével, köztük tehát az MBH Bank CSB Telecom Forttal, amelynek színeiben teker a regnáló magyar bajnok Dina Márton és a 2017-es TdH második helyezettje, Peák Barnabás is.

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik