Bebtó Zoltánt megdöbbentette a kizárás, de örül, hogy mégis indulhat a csapata

Röviden összefoglalva: a pro szintű csapat egyik versenyzője Makrai Bálint március végén pozitív A-mintát adott dianabolra, ezért a TdH főszervezője, Eisenkrammer Károly április 17-én a dopping iránt tanúsított zéró tolerancia jegyében közleményben jelentette be, hogy a doppingvétség miatt a csapatot kizárják a Tour de Hongrie-ről.

Azóta az ügy újabb fordulatot vett, a TdH szervezőcsapata ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is.

„A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a Magyar körön” – jelezte közleményében hétfőn a Vuelta Sportiroda.

„Sajnálatos eset történt, valamilyen szennyezéssel kerülhetett versenyzőnk szervezetébe a tiltott szer – mondta a Nemzeti Sportnak Bebtó Zoltán, az MBH szakmai igazgatója. – Megdöbbentett, hogy ilyen drasztikus döntés született, máshol szóba sem került, hogy ne induljunk, szerte Európában komoly versenyeken veszünk részt jelenleg is.”

Bebtó szerint a hétfőn kezdődött Tour of the Alps – amelyen indul az MBH is – szervezői annyit kértek, hogy az ügyben érintett Makrai helyett más induljon. Felette sem törne pálcát, reméli, hogy csak „valami marhaságot” csinált, és semmi szándékosat.

„Örülünk a változtatásnak. Az MBH csapata eleve azért jött létre, hogy magyar fiatalokat juttasson a világ élvonalába, a főtámogatók is ebben segítenek, nem a haszonszerzés a céljuk. Óriási csoda, hogy Magyarországon létrejöhetett egy ilyen csapat alakulhatott, tőkeerős támogatással a háttérben, amely a hazai kerékpársportot akarja előrevinni. Ebben jelenthetett volna nehezítést, ha kizártak volna bennünket. Száz százalékkal készülünk a Magyar körversenyre, amely az idény legfontosabb versenye a számunkra. Természetesen mindennemű doppingolást, tiltott szer használatát elítéljük” – fogalmazott Bebtó, aki profi kerékpárosként 1997-ben megnyerte a magyar körverseny összetettjét.

A 47. Tour de Hongrie-t május 13. és 17. között rendezik meg 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével, köztük tehát az MBH Bank CSB Telecom Forttal, amelynek színeiben teker a regnáló magyar bajnok Dina Márton és a 2017-es TdH második helyezettje, Peák Barnabás is.