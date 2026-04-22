„Dolgozott bennem a dac” – Kovács Patrik visszaszerezte helyét az MTK kezdőjében

AMIKOR SZOMBAT DÉLUTÁN az MTK 2–1-re nyert a Kisvárda Master Good ellen, még csak az volt biztos, hatalmasat lépett a bennmaradás felé, aztán amikor nagyjából két és fél órával később kiderült, a DVTK hazai pályán 5–0-ra kikapott a DVSC-től, biztossá vált, az utolsó három forduló eredményeitől függetlenül a következő idényt is az élvonalban tölti. Hosszú idő után a mostani az első hét, amikor nem kell nézni, mit játszanak a riválisok, nyugodt(abb)an lehet készülni, és akkor sincs vészhelyzet, ha esetleg a hétvégi bajnoki nem az elképzelések szerint alakul. Persze a klubnál mindenki abban bízik, a jó forma kitart – az utóbbi három bajnoki hét pontot hozott –, és ha így lesz, a jelenlegi kilencedik pozícióból feljebb lehet kapaszkodni a tabellán.

„Szinte végig a mi akaratunk érvényesült, sok helyzetet alakítottunk ki, két-három gólos előnyt is szerezhettünk volna már az első félidőben – mondta a Kisvárda elleni találkozóról Kovács Patrik, a kék-fehérek 21 éves védője. – Az utolsó tizenöt-húsz percben szétnyílt a pálya, több veszélyes támadást is vezettünk, megszereztük a második gólt, és bár utána kaptunk egyet, annak már nem volt jelentősége. Korábban is tudtuk, nem vagyunk kieső csapat, nem ér utol bennünket a Diósgyőr, ám hiába futballoztunk sokszor jól, elmaradtak a győzelmek, tagadhatatlanul volt nyomás rajtunk is.”

Ami Kovács Patrikot illeti, 2025-ben végig alapembernek számított, a klub már tavaly áprilisban 2028-ig szerződést hosszabbított vele, ugyanakkor a tavasz sokáig nem úgy alakult számára, ahogyan szerette volna. Noha az ősszel tizennégyszer is kezdett, 2026-ban az első nyolc fordulóban egyszer sem: Pinezits Máté vezetőedző négyszer csereként küldte pályára, négyszer pedig be sem állt. December 13. után március 20-án lehetett újra a kezdő tizenegy tagja, és bár azt a meccset csapata 2–0-ra elveszítette a Paks ellen, azóta egy percet sem hiányzott, mi több, az Újpest (2–2), a ZTE (3–0) és a Kisvárda (2–1) ellen is kitűnő teljesítményt nyújtott.

„Miután kétezerhuszonhárom nyarán az MTK-ba igazoltam, a klub vezetői tudatosan építettek fel, ennek is köszönhetően jól sikerült az őszi szezonom – folytatta Kovács Patrik. – Utána edzőt váltottunk, az érkező Pinezits Máté elmondta, jó játékosnak tart, és azt is, miben kell fejlődnöm. Nem voltam boldog, hogy a korábbinál jóval kevesebb játéklehetőség jutott, dolgozott bennem a dac, meg akartam mutatni, igenis a kezdőben van a helyem. Jó érzés, hogy újra rendszeresen futballozhatok, úgy érzem, élek a lehetőséggel, ráadásul újra jönnek a pontok, és már három fordulóval a bajnokság vége előtt megvan a bennmaradás.”

A 31. forduló nyitó mérkőzésén, pénteken a sereghajtó, már kiesett Kazincbarcika vendége lesz a kék-fehér együttes, de aki azt gondolja, laza ujj­gyakorlat lesz a három pont megszerzése, annak nem árt tudnia: a bajnokság első és második körében is az újonc nyerte meg ezt a párharcot, mindkétszer 3–1-re.

„Szó sincs arról, hogy elértük a célunkat, és hogy nincs tétje a hátralévő meccseknek: az utolsó három bajnokival meg is menthetjük az idényünket. Öt pontra vagyunk a hatodik helytől, azért másként mutatna, ha sikerülne a felsőházban végezni – mindenképpen erre törekszünk. Jó, hogy már megvan a bennmaradás, de ha lehet, még háromszor akarunk nyerni. Lépésenként kell haladni, elsőként a Kazincbarcika következik, még véletlenül sem vehetjük félvállról. Már csak azért sem, mert tartozunk neki…”