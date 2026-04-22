Cselgáncs: négyen pályáznak a szövetség elnöki tisztségére

A 66 éves sportvezető, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője, márciusban közölte, hogy a május 10-én esedékes tisztújító közgyűlésre már nem jelölteti magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál.

A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint a megüresedő elnöki posztra négyen adtak be pályázatot: a cselgáncsos múlttal rendelkező Balogh Levente üzletember, a nehézsúlyban Európa-bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltán, a magyar bajnoki dobogós, ügyvédként dolgozó Sulányi Péter, valamint az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes Tóth Krisztián.

Az új elnökségbe általános alelnöknek az olimpiai és világbajnok Kovács Antal, szakmai alelnöknek Biró Norbert, gazdasági alelnöknek Jernei Zoltán, fejlesztési alelnöknek Szentpétery Arnold, kommunikációs és marketing alelnöknek Demény Ádám, a versenysportolók képviselőjének pedig az Eb-bronzérmes Pupp Réka adott be pályázatot vagy kapott jelölést.

A Magyar Judo Szövetség (korábban Magyar Cselgánc-szövetség) elnökei

1953–1966: Dániel Ernő

1966–1971: Winkler János

1972–1976: Molnár Elek

1977–1989: Sárközy Dezső

1990–1992: Szegvári Péter

1993–1994: Putnik Bálint

1994–1997: Sepsi László

1997: Króner Ferenc (megbízott elnök)

1998–2026: Tóth László