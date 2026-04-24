Gyász: versenybaleset után elhunyt Pogacar korábbi csapattársa

2026.04.24. 21:17
kerékpár Cristian Camilo Munoz gyász
Versenybaleset következtében, 30 éves korában elhunyt a kolumbiaiak kerékpárosa, Cristian Camilo Munoz.

Tadej Pogacar korábbi csapattársa szombaton, egy franciaországi versenyen bukott. Istállója, a Nu Colombia közlése szerint Munozt a baleset után először térdsérülés miatt kezelték és az észak-spanyolországi Oviedo kórházába szállították. Ott egy nehezen kontrollálható fertőzést fedeztek fel nála és az orvosi ellátás ellenére az állapota romlott, majd a szövődmények végül a halálához vezettek.

Munoz 2024 óta volt ennek a csapatnak a tagja, 2019 és 2021 között Pogacar klubját, az UAE-t erősítette. Legjobb eredményeit egy kolumbiai utánpótlásversenyen aratott szakaszgyőzelmek jelentették.

A Nu Colombia a kerekes halálának hírére visszalépett a jelenleg zajló asztúriai körversenytől.

 

Legfrissebb hírek

Gyász: labdarúgóedző vesztette életét a győri kerékpáros balesetben

Labdarúgó NB II
6 órája

Tour de Hongrie: Valter mellett Feldhoffer is bekerült a Bahrain keretébe

Kerékpár
2026.04.22. 13:46

Tour de Hongrie: Eisenkrammer Károly szerint Valter Attila visszatérésénél nem lehet jobb hír

Kerékpár
2026.04.22. 09:37

Valter Attila ott lesz a Tour de Hongrie-n!

Kerékpár
2026.04.21. 22:10

Bebtó Zoltánt megdöbbentette a kizárás, de örül, hogy mégis indulhat a csapata

Kerékpár
2026.04.21. 19:17

Finn autóversenyzőt ért halálos baleset a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2026.04.19. 12:05

Schneller Domonkos: Az MBH kizárása a teljes magyar kerékpársport ellen szólt

Kerékpár
2026.04.18. 23:00

Elhunyt Oscar Schmidt, az olimpiák legtermékenyebb kosarasa

Kosárlabda
2026.04.18. 13:58
Ezek is érdekelhetik