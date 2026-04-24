Lemondott a volt magyar szövetségi kapitány a Kielce vezetőedzői posztjáról

Mint a klub a közleményében fogalmaz, Talant Dujsebajev szerint a csapatnak új lendületre van szüksége, hogy hatékonyan szerepeljen az idény legfontosabb időszakában. Azt is bejelentették, hogy az évad hátralevő részében Krzysztof Lijewski irányítja az együttest, aki eddig játékos-segédedzőként tevékenykedett a kirgiz születésű szakember mellett.

Az 57 esztendős Dujsebajev 2014 óta volt a Kielce vezetőedzője – közben 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya volt, majd egy évig a lengyel válogatottat vezette, február óta pedig a francia nemzeti csapat szövetségi kapitányaként dolgozik –, ez idő alatt kilencszer nyert lengyel bajnokságot, hétszer Lengyel Kupát, 2016-ban pedig a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért.

A Kielce ebben az idényben még harcban áll a bajnoki címért – az alapszakasz-2. hely után a negyeddöntős párharca első meccsét megnyerte –, viszont a honi kupában az elődöntőben kikapott a Wisla Plocktól, míg a BL-ben az OTP Bank-Pick Szeged búcsúztatta az egyenes kieséses szakasz playoffkörében.