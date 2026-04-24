Lemondott a volt magyar szövetségi kapitány a Kielce vezetőedzői posztjáról

VARGA BALÁZS
2026.04.24. 19:38
null
Már nem Talant Dujsebajev a Kielce vezetőedzője (Fotó: Szabó Miklós)
férfi kézilabda Industria Kielce Talant Dujsebajev
Az Industria Kielce bejelentette, hogy Talant Dujsebajev lemondott vezetőedzői tisztségéről, így azonnali hatállyal távozik a lengyel férfi kézilabdacsapat kispadjáról.

Mint a klub a közleményében fogalmaz, Talant Dujsebajev szerint a csapatnak új lendületre van szüksége, hogy hatékonyan szerepeljen az idény legfontosabb időszakában. Azt is bejelentették, hogy az évad hátralevő részében Krzysztof Lijewski irányítja az együttest, aki eddig játékos-segédedzőként tevékenykedett a kirgiz születésű szakember mellett.

Az 57 esztendős Dujsebajev 2014 óta volt a Kielce vezetőedzője – közben 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya volt, majd egy évig a lengyel válogatottat vezette, február óta pedig a francia nemzeti csapat szövetségi kapitányaként dolgozik –, ez idő alatt kilencszer nyert lengyel bajnokságot, hétszer Lengyel Kupát, 2016-ban pedig a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért.

A Kielce ebben az idényben még harcban áll a bajnoki címért – az alapszakasz-2. hely után a negyeddöntős párharca első meccsét megnyerte –, viszont a honi kupában az elődöntőben kikapott a Wisla Plocktól, míg a BL-ben az OTP Bank-Pick Szeged búcsúztatta az egyenes kieséses szakasz playoffkörében.

 

férfi kézilabda Industria Kielce Talant Dujsebajev
Legfrissebb hírek

„Sokan jobb helyre vártak, de szerintem jót tesz nekem” – Máthé Dominik az Ohridba igazolásáról

Kézilabda
8 órája

Bartucz László: Tudtam, hogy fél évem lesz megmutatni magam

Kézilabda
10 órája

Két év után az ETO-ba tér haza a magyar irányító-átlövő

Kézilabda
2026.04.22. 19:38

Klubot vált Németországban a magyar férfi kéziválogatott kapusa, kiesőjelölthöz igazol – hivatalos

Kézilabda
2026.04.21. 14:42

Két magyar válogatott kézilabdázó is Wetzlarba igazolhat

Kézilabda
2026.04.17. 18:03

Kézilabda: megalakul a játékosbizottság, a férfiaknál az El-győztes is automatikusan BL-induló lesz

Kézilabda
2026.04.17. 15:47

Férfi kézi: eltiltották a csalással vádolt északmacedón játékvezetői párost

Kézilabda
2026.04.14. 19:55

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Cesson-Rennes

Kézilabda
2026.04.12. 22:03
Ezek is érdekelhetik