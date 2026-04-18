Elhunyt Oscar Schmidt, az olimpiák legtermékenyebb kosarasa

Oscar Schmidt az egyetlen kosárlabda-játékos, aki az olimpiákon több mint 1000 pontot szerzett.

Schmidtet – aki a nemzeti válogatottal bronzérmes volt az 1978-as világbajnokságon – 1991-ben a nemzetközi sportági szövetség (FIBA) a világ 50 legkiválóbb kosárlabdázója közé választotta, 2010-ben pedig tagja lett a FIBA Hírességek Csarnokának.