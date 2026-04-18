Elhunyt Oscar Schmidt, az olimpiák legtermékenyebb kosarasa
Hatvannyolc éves korában meghalt Oscar Schmidt brazil kosárlabdázó, aki öt egymást követő olimpián játszott 1980 és 1996 között, s három alkalommal is az ötkarikás torna gólkirálya lett – írja a CNN nyomán az MTI.
Oscar Schmidt az egyetlen kosárlabda-játékos, aki az olimpiákon több mint 1000 pontot szerzett.
Schmidtet – aki a nemzeti válogatottal bronzérmes volt az 1978-as világbajnokságon – 1991-ben a nemzetközi sportági szövetség (FIBA) a világ 50 legkiválóbb kosárlabdázója közé választotta, 2010-ben pedig tagja lett a FIBA Hírességek Csarnokának.
Gyász: elhunyt a tatabányai ökölvívás egykori olimpikonja
Ökölvívás
2026.04.11. 17:45
Il Luce, az örök fény – Csinta Samu publicisztikája
Minden más foci
2026.04.10. 23:17
Ezek is érdekelhetik