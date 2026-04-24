Győrben nyert a Szeged, győzött a Budai Farkasok is

2026.04.24. 19:54
Fotó: Árvai Károly
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok ETO University HT OTP Bank-Pick Szeged PLER-Budapest
A bennmaradásért küzdő Budai Farkasok csapata 27–23-ra nyert a PLER otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Sinkovits Benjámin hat, Marko Panic öt góllal, Marián Zernovic 14 védéssel járult hozzá a vendégek sikeréhez. A hazaiaknál Tóth Ádám hétszer volt eredményes.

A Bajnokok Ligája-negyeddöntős Szeged nyolc góllal nyert Győrben. Bánhidi Bence nyolc, Marin Jelinic hét találattal járult hozzá a sikerhez. A házigazdáknál Dely Márton és Luka Stepancic is hatszor volt eredményes, Pásztor Imrének pedig 11 védése volt.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév 23–27 (12–11)
ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged 29–37 (15–20)
Jegyzőkönyvek hamarosan...

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém2323897–615+282 46 
2. Szeged231913806–633+173 39 
3. Tatabánya23185718–654+64 36 
4. FTC221228715–673+42 26 
5. NEKA229310595–630–35 21 
6. PLER239212614–659–45 20 
7. Balatonfüred229211576–640–64 20 
8. Csurgó237511633–640–7 19 
9. Győr238312661–676–15 19 
10. Gyöngyös22814585–641–56 16 
11. Budai Farkasok-Rév235612598–665–67 16 
12. Szigetszentmiklós226214552–639–87 14 
13. Komló225314580–649–69 13 
14. Budakalász234316625–741–116 11 

 

