Győrben nyert a Szeged, győzött a Budai Farkasok is

A bennmaradásért küzdő Budai Farkasok csapata 27–23-ra nyert a PLER otthonában a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.
Sinkovits Benjámin hat, Marko Panic öt góllal, Marián Zernovic 14 védéssel járult hozzá a vendégek sikeréhez. A hazaiaknál Tóth Ádám hétszer volt eredményes.
A Bajnokok Ligája-negyeddöntős Szeged nyolc góllal nyert Győrben. Bánhidi Bence nyolc, Marin Jelinic hét találattal járult hozzá a sikerhez. A házigazdáknál Dely Márton és Luka Stepancic is hatszor volt eredményes, Pásztor Imrének pedig 11 védése volt.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév 23–27 (12–11)
ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged 29–37 (15–20)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|23
|23
|–
|–
|897–615
|+282
|46
|2. Szeged
|23
|19
|1
|3
|806–633
|+173
|39
|3. Tatabánya
|23
|18
|–
|5
|718–654
|+64
|36
|4. FTC
|22
|12
|2
|8
|715–673
|+42
|26
|5. NEKA
|22
|9
|3
|10
|595–630
|–35
|21
|6. PLER
|23
|9
|2
|12
|614–659
|–45
|20
|7. Balatonfüred
|22
|9
|2
|11
|576–640
|–64
|20
|8. Csurgó
|23
|7
|5
|11
|633–640
|–7
|19
|9. Győr
|23
|8
|3
|12
|661–676
|–15
|19
|10. Gyöngyös
|22
|8
|–
|14
|585–641
|–56
|16
|11. Budai Farkasok-Rév
|23
|5
|6
|12
|598–665
|–67
|16
|12. Szigetszentmiklós
|22
|6
|2
|14
|552–639
|–87
|14
|13. Komló
|22
|5
|3
|14
|580–649
|–69
|13
|14. Budakalász
|23
|4
|3
|16
|625–741
|–116
|11
