Három másodpercen múlt Pók győzelme a világ- és Európa-bajnok ellen, Eb-ötödik lett Tiranában

Helyosztón szoríthattunk magyar birkózóért pénteken, a háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Pók Karolina (72 kg) csütörtökön a negyeddöntőben kikapott az Eb-harmadik, háromszoros U23-as Eb-győztes Wiktoria Cholujtól. A lengyel bejutott a döntőbe, így Pók a harmadik helyért léphetett szőnyegre, nagy név, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosun ellen.

Jól kezdett a török, kétpontos levitellel nyitott, majd a zóna szélén terelgette Pókot. Újabb támadást indított, lábra támadásból ki akarta vinni a zónán túlra, a magyar viszont remekül kontrázott, akasztott, és dobott, mégpedig négy pontért (4:2). A második menet elején kiléptette Tosunt (5:2), aki hamarosan levitellel szépített, aztán kiléptetéssel egyenlített. Utóbbi akciónál figyelmeztetni kellett, hogy ne kapjon Pók arcába, de csak nem hagyta abba, még egyszer megtette, ezért Martin Gábor szövetségi kapitány challenge-et kért, helyesen, megintették a törököt (6:5). Pörgött az óra, Tosun hajtott, négy másodperc maradt hátra, amikor megindult Pókkal kifelé a szőnyegről, akinek csak ki kellett volna lépnie egy pontért, a 6:6 neki kedvezett volna, ám ehelyett ismét el akarta dobni a törököt, ám ezúttal rosszul jött ki belőle, négy pontért a hátára esett. Buse Tosun 9:6-os sikert ért el, a Vasas kiválósága ököllel ütött a szőnyegre mérgében, nagyon kicsin múlt az érem, az ötödik helyen végzett Tiranában.

„Elszúrtam a végén, nagyon bánt, azon múlt az egész, megverhettem volna egy ennyire erős versenyzőt. Tapasztalatszerzésért jöttem, azt megszereztem, viszont kirajzolódott, hogy fizikailag sokat kell fejlődnöm. Büszke vagyok rá, hogy ilyen jó meccset birkóztam, végig irányítottam, vezettem. Sajnos a vége így alakult” – nyilatkozta Pók Karolina az elveszített helyosztót követően.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Péntek

Női birkózás

53 kg. Európa-bajnok: Marija Jefremova (Ukrajna), 2. Maria Prevolaraki (Görögország), 3. Natalija Maliseva (Oroszország) és Annika Wendle (Németország), …12. Terék Gerda

57 kg. Vigaszág: Dzemcsanka Martinava (fehérorosz)–Dollák 10:0. Eb: Magdalena Gloszek Liszewska (Lengyelország), 2. Elvira Süleyman (Törökország), 3. Szolomija Vinnik (Ukrajna) és Zhala Aliyeva (Azerbajdzsán), …14. Dollák Tamara.

62 kg. Eb: Grace Bullen (Norvégia), 2. Amina Tandelova (Oroszország), 3. Naemi Leistner (Németország) és Biljana Dudova (Bulgária), …7. Elekes Enikő

65 kg. Eb: Irina Koljadenko (Ukrajna), 2. Alina Kaszabjeva (Oroszország), 3. Beyza Akkus (Törökország) és Natalia Kubaty (Lengyelország)

72 kg. A 3. helyért: Tosun (török)–Pók 9:6. Eb: Nadija Szokolovszka (Ukrajna), 2. Wiktorija Choluj (Lengyelország), 3. Buse Tosun (Törökország) és Krisztyina Bratcsikova (Oroszország), 5. Pók Karolina