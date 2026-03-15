Vas Blanka remek idénynyitása: 4. lett a Trofeo Bindán

Vas Blanka számára is megkezdődött az országúti kerékpáros idény, miután a január végi terepkerékpár-világbajnokság – ahol negyedik helyen zárt – óta első alkalommal versenyzett, ráadásul ezúttal már országúton. Tavaly a Strade Bianchén kezdte az idényt, ám azt nem fejezte be, nem úgy második versenyén, a Trofeo Bindát: mint utóbb kiderült idénybeli legtöbb világranglista-pontját érte a második hely. Éppen ezért talán is oly titkon várhatták a Vas-szurkolók a magyar bajnoki trikóban tekerő kedvencüktől, hogy – ezúttal bemutatkozásként – megint valami hasonlóan kiemelkedő eredménnyel szolgál, s nem is feltétlenül kellett csalódniuk.

A hagyományosan Lombardiában, azon belül is Varese megyében Luino és Cittiglio között rendezett verseny jubileumi 50. kiadása sokáig nélkülözte a komoly izgalmakat, az egyetlen valamennyire komolyan vehető támadási kísérletet is hamar lekapcsolta a nagy tempóban a cél felé közeledő, s ezért folyamatosan fogyatkozó létszámú főmezőny, amelynek Vas Blanka is a tagja volt. Hatvannal a vége előtt aztán egyre szaporodtak a támadások, egészen az utolsó húsz kilométerig senki nem tudott meglógni. Akkor aztán egy hatfő csoportnak sikerült némi előre szert tenni, az ekkor már csak nagyjából 20-25 kerekesből álló csoporttal szemben. A hatos az utolsó kilométerekre érve lefeleződött, s végül a holland Karlijn Swinkels nyerte a sprintet a korábbi kétszeres világbajnok Anna van der Breggen előtt – a norvég bajnok Mie Ottestad a végén elfáradt, a harmadik lett.

Az ekkor már csak 13 versenyzőből álló első számű üldözőcsoport – leaánykori nevén főmezőny – ekkor szűk egy percre volt a céltól, s ugyan kiváló sprinterek sora volt még itt, mégis Vas Blanka bizonyult a legerősebbnek. A 24 éves magyar bringás így megszerezte a negyedik helyet – olyan kiválóságokat megelőzve, mint Letizia Borghesi, Marianne Vos, Lotte Kopecky, vagy éppen Kasia Niewiadoma.

Vas következő versenye a jövő szombati Milanó–Sanremo Donne lesz, amelyen tavaly a 27. helyen zárt.

50. TROFEO ALFREDO BINDA

Luino–Cittiglio, 146.1 km

1. Karlijn Swinkels (holland, UAE) 3:53:17

2. Anna van der Breggen (holland, SD Worx) a. i.

3. Mie Ottestad (norvég, UNO-X) 3 másodperc hátrány

4. Vas Blanka (SD Worx) 47 mp h.