Somogyi Miklós lett a pályakerékpáros szakág vezetője

Somogyi Telegdi Attila megüresedett posztját vette át, aki nagyjából egy évig vezette a pálya szakágat, majd a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnökének választották.

Somogyi – aki győzött az 1984-es Los Angeles-i olimpia helyett vigaszként rendezett Barátság versenyeken – a bejegyzésben arról beszélt, hogy még versenyzői időszakukban dolgozott együtt a most edzőként tevékenykedő Szabolcsi Szilviával és Lovassy Krisztiánnal, a jelenleg aktív bringások közül is többen megfordultak a keze alatt. Korábban ugyanis volt már szövetségi kapitány, 23 évig felelt az utánpótlásért is, de volt például az akkor még önálló Magyar BMX Szakági Szövetség elnöke is. Az olimpia kapcsán szkeptikus, mivel a „csapatszámokra építik a fő kvalifikációkat”, az egyéni számokban nehezebb a kvótaszerzés, „bár most ebben is változás van”. „Ezzel is ügyeskedni kell és rafináltnak lenni, olyan pontszerző versenyeket kiszúrni, ahova sokan nem mennek el, hogy ezáltal pontokat gyűjtsünk, mivel az olimpiára kijutás az mindig kulcsfontosságú dolog volt” – mutatott rá.

Kitért arra, hogy a felszereléseket is frissíteni kell, és ugyancsak lényegesnek tartja a Kőbányai BringAréna klimatizálását, mivel ezzel meglátása szerint a téli szezonban „sokkal több gyereket be lehetne vonzani” a szakágba. Somogyi Miklós nyugdíjáig egy év van hátra, mint mondta, ha elfogadják a munkáját, akkor az olimpiai ciklus végéig tervezne.

„Aztán lassan majd a fiataloknak kéne átadni ezt a stafétát” – tette hozzá.